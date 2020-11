Mga aktibista, militar nagtuos sa Senado sa gitna ng isyu sa red-tagging

Nagkaharap na sa Senado ngayong Martes ang mga lider ng binabansagang makakaliwang grupo at ang mga militar na nagdadawit sa kanila sa terorismo. Senate PRIB

MAYNILA — Nagkaharap na sa Senado ngayong Martes ang mga lider ng binabansagang makakaliwang grupo at ang mga militar na nagdadawit sa kanila sa terorismo para talakayin ang isyu ng red-tagging o pag-uugnay sa mga indibidwal sa komunismo.

Pero bago pa mag-showdown ang grupo ng Makabayan bloc, kinatawan ng gobyerno, at ilang umano'y rebel returnees sa pagdinig ng Senado ay nagpaalala agad si Sen. Panfilo Lacson.

"Remember, this is not a battlefield of guns and bullets but a venue for the soundness of mind and reason," sabi ni Lacson.

Pagbukas ng pagdinig, agad nagsalita ang mga taga-Makabayan bloc ng Kamara na binubuo ng mga kinatawan ng Kabataan, Bayan Muna, ACT Teachers, at Gabriela party-lists.

"Hindi ako miyembro o opisyal ng Communist Party of the Philippines (CPP). Hindi ako rebelde o miyembro ng National Democratic Front of the Philippines. Tahasan ko ring pinasisinungalingan na ang aking partido, ang Bayan Muna, ay creation at kontrolado ng CPP," ani Bayan Muna Rep. Carlos Zarate.

Si dating Bayan Muna congressman Neri Colmenares, kinuwestiyon ang kredibilidad ng testigong si Jeffrey Celis na nagsabing nagsilbi siyang mataas na opisyal ng CPP-NPA mula 1991 hanggang 2006.

Sina Kabataan party-list Rep. Sarah Elago at Tina Palabay ng grupong Karapatan, naging emosyonal sa pagdepensa sa sarili.

"Kailangan po na may managot sa mga pagpapakalat na ito ng fake news... Consider the source before you share," ani Elago.

"Red-tagging puts people's lives, liberties and security on the line, at hindi po ito isang harmless statement o post lang sa Facebook," giit naman ni Palabay.

Ang madreng si Mother Mary John Mananzan na aktibong sumasama sa mga rally, may mensahe rin sa mga ahensiyang nagre-red tag sa kanya.

"I am 83 years old and I’m going to continue to struggle... Akala niyo ba you can kill a movement by persecuting them? You don’t know history... If you put me together with them, I am not ashamed, it’s an honor. So keep me there," sabi ng madre.

Ang mga taga-gobyerno, nanindigan sa bintang sa Makabayan bloc na matataas umano silang opisyal ng CPP-NPA.

"We know that they do this through the use of underground movement that control open or front organizations... They want to overthrow democracy in favor of democratic centralism which is a euphemism for dictatorship," sabi ni National Security Adviser Hermogenes Esperon.

Tingin ni Senate President Vicente Sotto III, mahirap itanggi ang mga pahayag at dokumento mula sa mga dating rebelde.

"It's very difficult to dispute the statements and documents presented by the former rebels," ani Sotto.

Samantala, inaasahan ang isa pang hearing tungkol sa red-tagging dahil biglang naudlot ang pagdinig dahil sa naputol na internet connection sa Senado.

—Mula sa ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News