Ilang biktima ng Skyway tragedy di pa umano kinakausap ng subcontractor

Wasak ang motosiklo ni Juanito Dimalig at suwerteng nakatalon siya nang makitang babagsak ang girder. Screengrab

MAYNILA — Nagrereklamo ang ilang biktimang naperwisyo sa nangyaring trahedya sa Skyway project noong Sabado dahil hanggang ngayong Martes ay wala pa rin daw nakikipag-ugnayan sa kanila para makipag-areglo.

Nagrereklamo si Juanito Dimalig, isa sa mga naperwisyo ng bumagsak na steel girder sa East Service Road, Muntinlupa noong Sabado, kung saan isa ang nasawi.

Wasak kasi ang motosiklo ni Dimalig at suwerteng nakatalon siya nang makitang babagsak ang girder.

Hindi naman nasaktan si Dimalig pero malaking perwisyo ang dulot ng aksidente lalo na ngayon wala na siya magamit sa trabaho bilang courier.

Dagdag pa aniya dito ang trauma na dulot ng aksidente.

Ang ikinasasama ng loob niya ay hanggang ngayon daw ay wala pa ring nakikipag-usap sa kanila mula sa mga kompanyang dawit sa aksidente.

Ang San Miguel Corp. at EEI Corp ang mga kompanyang nasa likod ng proyekto.

Desidido si Dimalig at iba pang biktima na sampahan ng reklamo ang mga kompanyang may kinalaman sa proyekto.

Maaalalang sinabi ni Noel Binag, executive director ng Occupational Safety and Health Center ng DOLE, na bukod sa crane operator at safety officer ay posible ring kasuhan o managot ang project owner, main contractor, at subcontractor ng Skyway.

—Mula sa ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News