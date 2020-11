Ginang, humihingi ng tulong mapahaba pa buhay ng anak

MAYNILA - Kumakatok ng tulong ang isang ginang para matulungan ang kaniyang anak na madugtungan pa ang buhay habang nilalabanan ang iba’t ibang karamdaman.

“Kung maari po sana, bigyan n’yo ng pagkakataong humaba pa 'yung buhay ng anak ko. Bahala na po ang Diyos na magbalik sa inyo ng pagpapala,” pahayag ni Diana M. Santiago na residente ng Muntinlupa City.

Ipinanganak na may iba’t ibang sakit ang kaniyang 13-taong gulag na anak na si Jacob. Ang bata ay mayroong hydrocephalus, pneumonia at severe scoliosis.

Pabalik-balik na rin sila sa ospital at lahat aniya ng puwedeng lapitan ay nalapitan na niya at ang mga puwedeng ibenta ay naibenta na rin para may pangtustos sa gastusin para sa pagpapagamot sa anak.

“Pang 4 na beses na pong naospital, hindi ko pa po nailalabas ng ospital kasi nga po 'yung bill medyo malaki. Ang pinaka nag-aalala po ako 'yung pinaka-kailangan niyang oxygen kasi hindi na niya kayang huminga mag-isa. Sa isang araw po 'yung isang tangkeng malaki nauubos niya ng apat na oras,” sabi ni Santiago sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga.

Nasa P650 ang pag-refill ng malaking tangke ng oxygen- halagang mabigat para sa tulad niyang mag-isang nagtataguyod sa anak.

Nais niya na komportableng makahinga muli ang anak.

Nangako naman ng tulong ang Muntinlupa City para mabawasan ng kaunti ang alalahanin ng ina.

Nagpauna na rin siya ng pasasalamat sa lahat ng mga tutulong para sa anak.

Para sa mga nais na magpaabot ng tulong kay Jacob, maaaring ipadala ito sa mga sumusunod:

Diana M. Santiago

GCash: 0927-584-8447

Security Bank: 0000004396629