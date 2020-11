Gamot sa health center ng Enrile, Cagayan nabasa dahil sa Ulysses

Dinalhan ng tulong ang mga residente ng Enrile, Cagayan na nasalanta ng matinding pagbahang dulot ng bagyong Ulysses. ABS-CBN News

Nagkalat sa kalsada habang nakabilad sa araw ang mga timbangan, medical supplies, nabasang records at personal protective equipment sa harap ng rural health unit (RHU) ng Enrile, Cagayan.

Ito'y matapos pasukin ng baha ang gusali ng RHU sa kasagsagan ng bagyong Ulysses.

Abala naman ang mga nurse at staff sa paglilinis ng mga gamit na nabalot sa putik.

"Ang mga gamit namin halos walang natira, lahat nabasa pati gamot," anang municipal dentist na si Dr. Marie Nixie Climaco.

"Ang daming nagpapa-checkup sa amin... Mga nasugatan, [may] alipunga, sinisipon, nilalagnat gawa ng nababad sila sa baha," ani Climaco.

Sa gitna ng paglilinis, tuloy ang konsultasyon at pagbibigay-reseta sa mga pasyente.

Pero malaki ang pangamba ng mga municipal health worker na hindi sasapat ang kanilang gamit, maging ang kailangan ng mga pasyente.

"We are asking for help. Gamot, masks, first aid kit. 'Yong mga PPEs namin talagang nalubog," anang nurse na si Charissa Cordova.

Karamihan sa mga taga-RHU ay pawang nalubog din sa baha ang mga bahay pero hindi pa rin nila maisantabi ang tawag ng tungkulin.

Sa Barangay San Jose naman, sa ilalim ng tolda pansamantalang nakasilong ngayon ang pamilya ni Florentina Sevilleno.

Bilang caretaker, pinayagan sila ng may-ari ng lupang manatili muna doon matapos masira ng bagyo ang kanilang bahay.

Doon din nakikibilad ang mga kapwa magsasaka ng mga palay na pilit inani para may makain ang kanilang pamilya.

Abala naman ang Sangguniang Kabataan chairperson na si Rachel Gacuan sa pamamahagi ng tinapay at tubig mula sa donasyon ng mga kabarangay para sa mga nasalanta.

"Sobrang grateful po kami sa lugar namin kasi kapwa namin Enrileno at Cagayanon, nagtutulungan para makabangon," ani Gacuan.

Naghatid ang ABS-CBN sa mga taga-Enrile, Cagayan ng mga bigas, de-lata, tubig, mga face mask at face shield na kahit papaano ay maging kanilang panimula sa mahaba-haba pang tatahaking pagbangon.

Patuloy ang pagsisikap ng ABS-CBN na makapagpatuloy sa pag-abot sa mga nasalanta. Inaanyayahan ang publiko na makipagbayanihan para sa sama-samang pagtulong.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News