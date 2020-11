'Family reunions iwasan muna ngayong may pandemya'

Sa iba't ibang siyudad at probinsya nagtatrabaho ang 5 anak ni Marissa Curtis. Kaya naman, nalulungkot siyang isipin kung paano ang Pasko kung hindi sila magkikita-kita dahil sa pandemya.

Sabik pa naman sana siyang makita ang mga apo, na hilig ang sayawan tuwing may Christmas party ang pamilya.

"Nakakalungkot na alam naman natin tradisyon ng mga Pilipino may gathering every Christmas diba?" ani Curtis.

"Sayang naman ang pagkakataon na magkaroon tayo ng kaunting get-together kasama ang pamilya natin kahit nasa crisis tayo. Puwede naman mag-ingat kagaya ng 'wag magtanggal ng face shield, face mask at social distancing," dagdag niya.

Mukhang hindi na matutuloy ang mga social gathering sa darating na Pasko, gaya ng reunions, dahil bukod sa mahirap bumiyahe ngayon, binalaan na rin ng mga eksperto ang publiko tungkol sa mga pagtitipon.

Ayon sa World Health Organization, mainam kasing huwag na munang mag-family reunion upang manatiling ligtas sa COVID-19.

Nangangamba na rin ang Department of Health sa posibleng pagtaas ng kaso ng COVID-19 pagdating ng kapaskuhan.

Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, kailangang tandaan ng mga tao na limitado pa rin ang pagtitipon-tipon at pagpunta sa mga mataong lugar.

Ipinayo naman ng mga eksperto na mag-online reunion na lang ang mga tao.

"Piliin niyo po ang mga online activities gaya ng online masses, mag-video calls lang po sa mga kamag-anak at kaibigan, at maaari din mag-online shopping na lang," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

"We do urge people as much as possible not to mix households. Just do virtual Christmas if you can. Kaunti na lang. The vaccines are coming," sabi naman ng infectious disease expert na si Dr. Edsel Salvana.

Puwede umanong sumali sa online advent recollection at online Simbang Gabi.

Maaari ring magkaroon ng prayer service sa bahay at Bible reading kasama ang pamilya.

Bawal din ang Christmas party sa mga parokya at organisasyon sa ilalim ng simbahan, kaya pami-pamilya na muna ang selebrasyon.

-- Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News