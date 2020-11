DOH, Malacañang, nagbigay ng paalala para sa ligtas na holiday activities

MAYNILA — Naghahanda ang Department of Health (DOH) ng contingency plan para sa posibleng pagtaas ng kaso ng COVID-19 pagkatapos ng holiday celebration.

Matatandaang naglabas rin ng memorandum circular ang DOH katapusan noong Oktubre kung saan tinukoy ang ilang aktibidad na maituturing na ligtas, at ang mga dapat iwasan para sa darating na holiday.

Ayon sa DOH, ilan sa mga ligtas na gawin sa paparating na holiday ay ang pagdalo sa online Masses, Noche Buena o Media Noche kasama ang pamilya sa loob ng tahanan, online video calls sa mga pamilyang magkalayo ngayong holiday season, at pamimili sa online stores.

Maituturing namang may “katamtamang panganib” o medium risk ang mga maliit na pagtitipon sa labas o public areas.

Kasama sa mga itinuturing ng DOH na high risk activities ang pisikal na pagdalo sa mga indoor religious activities na maraming attendees; ang pagkanta, pagsasalita nang malakas; at pagkakaroon ng physical contact sa ibang tao.

Delikado rin umano ang pamimili sa masisikip na tiangge at mall, at maging ang pagsali sa mga malalaking pagtitipon sa loob ng gusali o establisyimento.

Paalala naman ng Malacañang ngayong Martes, sundin ang physical distancing at restrictions sa mass gatherings na itinakda ng gobyerno.

“Sa ngayon, alam natin na ang Christmas season ay isang masayang okasyon sa Pilipinas kung saan marami ang pagtitipon, pagkikita-kita at reunions ng mga miyembro ng pamilya at mahal sa buhay. Huwag kakalimutan ang minimum health protocol ng pamahalaan na inyong unang narinig dito sa Office of the Presidential Spokesperson - ang mask, hugas and iwas,” ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Ngayong Martes, mayroong kabuuang 421,722 na COVID-19 cases ang Pilipinas, kung saan 26,745 ang aktibong kaso, 386,792 ang gumaling na, at 8,185 naman ang mga nasawi.

