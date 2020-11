Dahilan ng pagbaha sa Cagayan, inisa-isa ng NIA, NDRRMC

MAYNILA - Inisa-isa ng National Irrigation Administration (NIA) at ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) nitong Martes kung bakit binaha ang lalawigan ng Cagayan nang manalasa ang Bagyong Ulysses sa bansa.

Sa pulong balitaan matapos ang pagdinig ng House Committee on Agriculture, sinabi ni NIA administrator Ricardo Visaya kabilang dito ay ang volume ng ulan na dala ng Ulysses at heavily silted na Cagayan River.

Kabilang din aniya ang pinakawalan na tubig ng Magat dam pero nilinaw niya na 15 percent lamang ito ng kabuuang tubig sa Cagayan Rver.

Nakadagdag din aniya ang tributaries o mga konektadong river system sa Cagayan Rver na umaabot sa mahigit 20.

Dagdag pa ang kalbong kagubatan at umano'y illegal mining sa lugar na inamin na rin aniya ni Cagayan Governor Manuel Mamba.

Watch more in iWantTFC

At sa dulo din umano ng ilog sa Magapit ay paliit o kumikipot ang ang bahagi ng river sa bahagi ng Alcala kaya naiimbudo ang tubig at naiipon doon.

Ayon kay PAGASA administrator Vicente Malano, kahit alisin ang tubig na inilabas ng Magat dam, babaha at babaha pa rin ang Cagayan.

“Mga 15 pecent lang siya ng total Cagayan River basin, so kahit alisin mo yung 15 percent babaha din talaga yun babaha,” aniya.

Bukas naman ang NIA sa usapin ng pagbuo sa isang Department of Water.

“Nag-eevolve kasi lalo na yung function ng NIA, dati for irrigation lang so nagdagdag na ngayon ng hydropower that is secondary of building dams,” ani Visaya.

Para naman kay Usec. Ricardo Jalad, administrator ng Office of Civil Defense at executive director ng NDRRMC, dapat ay ikonsidera ang paglikha sa Department of Disaster Resilience kung kailangan nga ba ito ng bansa.

“Disaster resilience is the responsibility of everyone, hindi ito kakayanin ng isa lang na departamento," aniya.

Hindi nakasalalay sa kawalan ng Department of Disaster Resilience kaya binaha ang Cagayan, ayon kay Jalad, at maiiwasan sana ang baha sa Cagayan kung mataas ang kapasidad ng Magat Dam, hindi kalbo ang kabundukan at hindi heavily-silted ang Cagayan River.

“Even if ganito ang ating structure ay maiiwasan ang pagbaha,” aniya.

Ayon kay Visaya, 1987 pa nang magkaroon ng pag-aaral na kailangan nang i-rehabilitate ang Cagayan Rver.

“Ngayon lang tayo nagising eh, after 33 years, kung sana nagawan 'yan ng previous administration, baka maiiwasan natin itong pagbabaha," aniya.

Muli naman itong nanindigan na hindi kagagawan ng pagpapakawala ng Magat Dam kaya binaha ang Cagayan.

Ayon kay Visaya, nasa 130 kilometro ang layo ng Magat Dam sa Cagayan Rver kaya kung magpakawala ng tubig ay aabutin ng 20 hanggang 24 oras bago ito umabot ng Tuguegarao.

Nilinaw niya na wala palang flood control function ang Magat Dam.

“Magat Dam was not designed with flood control function, it was purely for irrigation and power. Pero gayun pa man, we do our very best na bago magkaroon ng typhoon nirereduce yung level,” aniya.

Nilinaw din ng NIA na depende sa lokasyon ang function ng isang dam kung may flood control function ito, kagaya ng itinatayong Jalaur Dam sa Iloilo na kasama sa 2021 budget proposal at inaasahan na matatapos sa 2023.

Ayon sa NIA, kapag isinama ang flood control function ay tataas naman ang halaga ng pagpapatayo nito na hindi swak sa threshold na itinatakda ng National Economic and Development Authority.

“Pwede naman namin i-consider yan but we have to amend the threshold of the economic viability of the project,” ani NIA deputy administrator Czar Sulaik.

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC