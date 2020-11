Angkas riders pinayagan na muli ng DOTr bumiyahe

MAYNILA — Puwede nang makabalik sa biyahe ang motorcycle ride-hailing app na Angkas matapos ito gawaran ng provisional authority to operate ng Department of Transportation (DOTr) epektibo simula ngayong Martes hanggang Disyembre 9.

Ito’y matapos sila matengga nang ilang buwan dahil sa community quarantine na ipinatutupad ng pamahalaan para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Ayon kay Transportation Asec. Goddes Hope Libiran, provisional pa lang daw ito dahil may mga kailangan pang i-comply ang Angkas riders gaya ng passenger insurance para matiyak na fully covered ang rider at pasahero sakaling may aksidente na mangyari.



Isa pang probisyon ay ang paggamit ng thermal scanner at background checks sa kanilang mga rider.

“This is not part of the guidelines issued by the national task force but the TWG believes that this is necessary. So, ite-take up natin ito sa national task force for their consideration,” ani Libiran.

Kapag natanggap ng motorcycle taxi ang inisyu na provisional authority, yun ang magiging hudyat na pwede na silang makabalik sa lansangan.

Kapag complied na rin daw nila ang requirements, agad din daw silang bibigyan ng certificate of compliance.

“Very clear sa guidelines, remember this is just an extended MC Taxi pilot program. So doon sa previous pilot study, may naka-indicate doon na number of slots allotted for motorcycle taxi player,” paliwanag ni Libiran.

Nasa 10,000 hanggang 15,000 ang riders ng Angkas sa Metro Manila. Pero ang mga nakakumpleto lamang ng requirements gaya ng mga sumailalim sa RT-PCR test, at iba pa, ang papayagang bumiyahe, aniya.

Ayon naman sa record ng Angkas, nasa 6,435 riders na raw ang sumailalim sa swabbing, kaya ito lang ang pwedeng bumiyahe.

Pero ang polisiya na may harang sa pagitan ng rider at pasahero ay dapat pa rin daw sundin dahil bahagi ito ng guidelines na inilabas ng National Task Force for COVID-19.

Dapat rin daw ay may aprubadong barrier at maka-implement ang rider ng cashless transaction payment system.

“Dapat sumunod sila sa bring your own helmet policy para masiguro yung kalusugan at kaligatasan ng mga pasahero natin,” paliwanag ni Libiran.

Aniya, ginawa ito ng DOTr para makatulong sa pagtatransport ng mga pasahero dahil limitado pa rin ang bilang ng mga pasaherong sumasakay sa mga public utility vehicles na pinayagan ng makabyahe sa gitna ng pandemya.

Malaking bagay na rin daw ito para sa riders para maibalik ang kanilang kabuhayan.