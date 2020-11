ALAMIN: Sino ang sakop ng 'deployment cap' sa health workers simula 2021

MAYNILA — Sa harap ng angal ng grupo ng mga nurse sa deployment cap ng pamahalaan para sa healthcare workers na gustong mag-abroad simula 2021 ay nilinaw naman ng Department of Labor and Employment (DOLE) kung sino lang ang mga sakop nito.

Paliwanag sa TeleRadyo ni DOLE Secretary Silvestre Bello III, hindi applicable ang deployment cap sa mga balik-manggagawa. Para lang aniya ito sa mga newly-hired na healthcare workers kada taon.

Hindi rin aniya ito permanente at puwede namang madagdagan pa depende sa sitwasyon ng pandemya sa bansa.

Nais lang daw matiyak ng gobyerno na may sapat na nurses ang bansa sakaling tumaas muli ang kaso ng COVID-19.

"'Yan namang cap na yan eh subject to review, regular review. Kapag halimbawa, next year, bumaba na ang insidente ng pandemya, puwede naman nating i-increase. Gusto lang natin matiyak na hindi tayo darating sa panahon na lumala ang COVID pagkatapos 'yung mga nurses natin at medical workers natin nasa ibang bansa," katuwiran ni Bello.

Sinabi naman ni Bello na isinusulong na nila ngayon ang taas-suweldo ng mga nurse sa pribadong ospital.

Balak daw nila itong ipantay sa suweldo ng mga nasa pampublikong ospital para mahikayat silang manatili sa bansa.

"That's why I encourage nurses to go on strike para hindi maka-operate itong mga five star hospital. Ang lalaki ng hospital, ang lalaki ng kita nila pagkatapos ang nurses nila may nagbabayad P6,000 a month, P10,000 a month. Sinasabihan ko 'yung nurses, go on strike. Raise the value of your profession," giit ni Bello.

Matatandaang nagpatupad ng partial deployment ban ang bansa sa health workers sa kasagsagan ng pandemya para umano matiyak na mayroon pa ring matitira sa Pilipinas na tututok sa mga pasyenteng tatamaan ng COVID-19.

Pero kamakailan ay kinumpirma ng Palasyo na tatanggalin na simula Enero 2021 ang partial deployment ban.