NUJP and student organizations unite in protest marking 14 years since Ampatuan massacre. ABS-CBN News

MANILA — The National Union of Journalists of the Philippines (NUJP) joined forces with various student organizations in staging a protest at the University of the Philippines (UP) on Thursday, marking 14 years since the Ampatuan massacre.



The event aimed to emphasize the ongoing pursuit of justice for the 58 lives lost, including 32 journalists, in the deadliest single attack on journalists globally.



NUJP Secretary General Len Olea expressed concerns about what she sees as incomplete justice for the victims' families.



She stated, "Ang tingin natin ay partial justice pa lang ang nakamit ng kaanak ng biktima ng Ampatuan massacre dahil hanggang ngayon ay nakaapila pa rin ang desisyon nung 2019. Ibig sabihin hindi pa napapatupad yung desisyon ng korte.. Wala pang nakukuhang kahit anong kompensasyon ang mga kaanak ng biktima."



"Yung ika-58 na victim na si Reynaldo Momay ay hindi pa rin kinikilalala bilang biktima dahil di raw nakita ang kaniyang bangkay dun sa massacre site. Meron pang halos 70 suspects ang at large magpahanggang ngayon," she added.



She went on to say, "Pagkatapos ng Ampatuan massacre ay hindi naman tumigil ang mga atake sa mga media sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. Halimbawa apat na journalists na yung pinatay at simula 1986 ay 199 na ang mga mamahayag na pinasalang."



She also underscored the significance of press freedom.



"Ang karapatan sa pamamahayag ay hindi lang karapatan ng mga journalists ultimately ay karapatan ng mga mamamayan dahil naghahatid lamang tayo ng katotohanan sa publiko para sila ay makapagdesisyon ng maayos," she said.



Student journalists also reflected on the massacre's broader impact.



"Yung mismong effects nito...nararamdaman pa rin ng bawat mamahayag at mismong mamamyang Pilipino yung yung evidence ng mismong chilling effect na nandun pa rin yung takot sa mga mamamahayag na maging kritikal sa reportage nila," said Josh Avengoza, chairperson of UP Union of Journalist Philippines.



Following the protest, a candle lighting event took place to pay tribute to the journalists who lost their lives.