MAYNILA — Sinabi ng Meralco na hindi sila magsasampa ng reklamo laban sa lalaking umakyat sa kanilang mga poste ng kuryente sa Marikina City nitong Martes.

Higit 4,000 Meralco customers ang naapektuhan nang napilitan silang pansamantalang patayin ang suplay ng kuryente habang nangyayari ang insidente.

May mga nasira rin ang lalaki sa kanilang poste tulad ng pole steps at mga insulator.

"Inayos ‘yun and I think the power has been restored. Kaya kasama ‘yan sa magiging assessment namin. Hindi pa namin nasusuri o nade-determine magkano ‘yung naging damage nun," ayon kay Joe Zaldarriaga, vice president at head ng corporate communications ng Meralco.

Sa kabila nito, walang plano na maghain ng reklamo ang Meralco laban sa lalaki.

"We understand the situation of Dencio. So wala ‘yun sa aming plano. Ang nais naming mangyari is for Dencio to be well after this unfortunate incident," sabi ni Zaldarriaga.

"To us, the most important thing is his safety. Hindi matutumbasan ng anumang halaga ang buhay ng tao."

Dinala nitong Miyerkoles sa mental facility sa Mandaluyong City ang lalaki para sumailalim sa mental assessment.

“Based on the diagnosis of his psychiatric dito sa ating Amang Rodriguez, kailangan doon sa mental institution so may problema siya mentally,” sabi ni PCol. Earl Castillo, hepe ng Marikina City Police Station.

Sa salaysay ng kapatid ng lalaki sa mga pulis, namatay ang anak nito at iniwan siya ng kanyang kinasakama.

“Doon nagsimula ‘yung kanyang problema. Pumunta dito at nakikita sa ilalim ng tulay ng Marcos Highway, so hindi na umaalis hanggang sa allegedly before pa nga daw pumunta ‘yan sa ilalim ng tulay, gumamit ng droga,” ayon kay PCol. Castillo.

Nakabinbin ang reklamo nila laban sa lalaki habang hinihintay ang resulta ng naturang mental assessment.

“Kung mentally deranged siya, he is exempted from criminal liability so hinihintay namin ‘yung pinaka-evaluations. ‘Yung result ng kanilang mental assessment will be released after two weeks,” sabi ni PCol. Castillo.

Maaaring tumawag sa mga hotline na ito upang humingi ng tulong o gabay.

National Center for Mental Health

Crisis Hotline

1553 (national landline toll-free)

0917-899-8727

0966-351-4518

0908-639-2672

FB: ncmhcrisishotline

Twitter: ncmhhotline