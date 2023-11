DILG, ibinida ang mga matagumpay na anti-drug operations

DILG Secretary Benhur Abalos. Mark Demayo, ABS-CBN News/File photo.

MAYNILA - Dinaluhan ng mga alkalde mula sa iba’t ibang local government units sa bansa — mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao — ang Anti-Drug Abuse Council Performance Awards.



Kabilang sa mga naging pangunahing panauhin ng okasyon ay si Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na patuloy na sinusulong ang programa kontra droga.

Unang ibinida ng kalihim ang iba’t ibang anti-drug accomplishments sa termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kung saan umabot sa bilyong halaga ng mga droga ang kanilang nakumpiska.



“Una, paghuli sa Pampanga nung kauupo lang ng Presidente P408 million, mayroong nagkakahalagang P173 million sa Quezon City, P7 billion worth, one of the biggest buy bust yung P1 billion. Mayroon din sa Cavite at sa Baguio, sa Cordillera, tone-tonelada o nasa 4 billion...Under Marcos admin, more or less 20 billion in drugs ang nakuha ng mga enforcers," paglalahad ni Abalos sa kanyang talumpati.



Pero aminado si Abalos na malaking hamon ang laban ng pamahalaan kontra droga. Kaya ayon sa kalihim, “To battle this problem, we have to get to the grassroots. The battle depends on the LGU.”



Hinikayat din ni Abalos ang lahat para magbigay ng feedback sa “war on drugs” sa kani-kanilang lugar at importanteng i-report kung may problema sa droga sa isang lugar.



"We have policies on the ground, sabihin nyo sakin if despite what you're doing — marami pa rin drugs — para malaman namin at para makalampag ang Chief of Police sa lugar nyo. That is very important - feedback mechanism," sabi ni Abalos.



Tuluy-tuloy din ang pakikipag-partner ng DILG sa iba-ibang ahensya at mga pribadong kumpanya kabilang ang media, restaurant at mga institusyon na nangakong gagawa ng mga programa kontra-droga, kabilang ang ABS-CBN at iba pang network.



"Kanina nag-MOA signing with private companies, malalaking kumpanya gaya ng McDo. They will have their own anti-drug program, ang mandatory drug testing," dagdag ng kalihim.



Mahalaga rin aniya ang pagpapalaganap ng impormasyon kontra-droga na maaaring simulan sa mga kabataaan sa larangan ng sports. "Pwede mag-lecture sa PBA and SK," wika ni Abalos.



Pinarangalan rin ng Anti-Drug Abuse Council ang mga LGU sa kanilang aktibong partisipasyon laban sa iligal na droga.