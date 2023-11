5 sugatan sa pagsabog sa Cotabato

ALEOSAN, Cotabato Province — Isang malakas na pagsabog ang naiulat sa Purok 8, Barangay Bagolibas, sa bayan ng Aleosan, Cotabato province nitong umaga ng Huwebes.



Ayon kay Police Master Sargeant Jeryl Vegafria, ang lugar ay isang Moro Islamic Front (MILF) community, kung saan nakabase ang 105th at 118th Base Command.



Lima ang naitalang sugatan sa insidente.



Rido o away-pamilya ang pinaniniwalaang dahilan ng insidente.



Sa imbestigasyon ng PNP, bago mangyari ang pagsabog ay nagkaroon ng pag-aayos sa pagitan ni Kumander Ansari ng 118th MILF Base Command, at 105th Base Command sa Barangay Hall.



Pabalik na sa kanilang kampo si Kumander Ansari at mga kasama nang bigla umano silang pasabugan.



Agad naisugod sa ospital ang mga biktima.



Inaalam pa ng Explosive and Ordnance Team kung anong ginamit sa pagpapasabog.



— Ulat ni Maricel Butardo

