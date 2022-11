MAYNILA –– Naghahanda na ang Metropolitan Manila Development Authority sa pagsikip ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada, partikular na sa Commonwealth Avenue sa Quezon City ngayong holiday season.

Sa Litex Market, pinaalis ang mga sobrang stall sa mga tindahan ng prutas, na ayon kay MMDA special operations and anti-colorum unit chief Bong Nebrija ay sagabal sa mga daan.

"Makikita niyo dito naman ang mga tindero, mga nagbebenta, meron silang binabayarang permit sa city hall. Tama naman yun, pero di naman sila sumusunod sa tamang lugar kung saan sila magbenta," ani Nebrija.

Na-impound din ang 10 e-trike, tricycle at motorsiklo na dadalhin sa pasilidad sa Marikina City.

Ayon kay Nebrija, umaabot ng 50,000 sasakyan ang dumadaan sa Commonwealth kada araw tuwing holiday season.

Nangako naman ang ilang nagtitinda na iiwasan nila ang pag-okupa ng bangketa.

Samantala, nagsagawa rin ang Quezon City Department of Public Order and Safety ng clearing operations sa Barangay Bagong Pag-asa, Katipunan at Bagong Lipunan.

Sa operasyon, 11 na sasakyan ang agad na-tow habang 8 naman ang natiketan

Dakong alas-12 ng tanghali, itinuloy ang kanilang operasyon laban sa colorum at illegal parking sa bahagi naman ng Novaliches District Center.

–– Ulat nina Zyann Ambrosio at Jose Carretero, ABS-CBN News