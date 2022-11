37 umano'y rebelde sumuko sa NCRPO

MAYNILA — Isinagawa sa tanggapan ng National Capital Region Police Office (NCROPO) nitong Miyerkoles ang pagproseso sa "pagbabalik-loob" ng 37 umano’y miyembro ng CPP-NPA-NDF, na idineklarang "terorista" ng pamahalaan.

Kasabay ito ng pagsuko ng mga armas na ginamit umano sa pakikipagdigma ng mga dating rebelde sa militar.

TINGNAN: Pagbabalik loob sa pamahalaan ng 37 dating miyembro ng CPP/NPA, isinagawa sa National Capital Region Police Office o NCRPO sa Camp Bagong Diwa, Taguig City.



Umabot na sa 67 ang bilang ng mga sumukong rebelde sa huling tatlong buwan. pic.twitter.com/4R96jARPGf — jeffrey hernaez 🇵🇭 (@jeffreyhernaez) November 23, 2022

Ayon kay NCRPO Deputy Regional Director for Operations Brig. Gen. Jack Wanky, pinili umano nilang sumuko sa pamahalaan upang makapagsimula ng bagong buhay.

“Malaking impact itong pag-surrender nila. Actually, hindi na bago itong pag-surrender nila dahil nakita naman nila na sincere yung programa ng ating gobyerno. Kaya nakikita natin na halos sunod-sunod na yung pag-surrender nitong mga former rebels natin,” aniya.

Umaabot na sa 67 ang bilang ng mga sumukong rebelde sa nakalipas na tatlong buwan, ayon sa NCRPO.

Sa pangunguna ng kanilang hepeng si Brig. Gen Jonnel Estomo, nagbahagi ang NCRPO ng cash assistance sa mga dating rebelde.

Makikipagtulungan din ang NCRPO sa DSWD at TESDA para sa iba pang tulong na maaaring ibigay sa mga ito.

“Pag-aaralan kung ano yung mga skill nila. O kaya nandiyan din yung TESDA na willing magbigay ng skills training sa kanila para at least kung mayroon mang pangkabuhayan na maibibigay sa kanila, then they can utilize their skills for their personal employment,” ani Wanky.

Hinimok ni Wanky ang iba pang rebelde na sumuko at samantalahin ang programa ng pamahalaan para sa mga ito.

Nagbabala naman siya sa mga rebeldeng ayaw pa rin magbalik-loob sa pamahalaan.

“Bumaba na kayo at magpa-Pasko na para lahat tao ay masaya 'pag peaceful yung ating bayan. 'Pag ayaw nilang bumaba, they have to face the consequences dahil nandiyan yung mga military natin. Pero 'di na sana tayo aabot ng ganun. Ito yung pinakamagandang regalo niyo sa buhay niyo sa Pasko. Magbagong buhay na tayo. Bumalik na kayo sa fold of the law dahil nandito naman ang gobyerno na handang tumulong para sa inyo,” anang opisyal.

