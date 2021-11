Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Tila palabas lang ang mga binitawang salita ni Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pagharang ng Chinese coast guard sa supply mission ng militar sa Ayungin Shoal kamakailan, sabi ngayong Martes ng isang maritime law expert.

“Inconsistency and lack of credibility ang pumapasok sa isip ko, kasi bali-baliktad ang sinasabi, depende sa panahon. Parang palabas lang ang lumalabas sa ganung klaseng mga video at mga quotes,” ani Prof. Jay Batongbacal.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Batongbacal na wala nang kredibilidad si Duterte kahit pa mariin niyang kinondena ang pag-atake ng Chinese Coast Guard gamit ang water cannon sa Philippine supply boats Martes ng nakaraang linggo.

Sa ASEAN-China Summit nitong Lunes, pinalagan ni Duterte ang pagharang ng China sa mga supply boats ng militar na magdadala sana ng pagkain at iba pang kagamitan sa mga tropang nakaistasyon sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal.

“Wala dapat silang pakialam kung coast guard o navy ang ipadadala natin doon para mag-resupply. Hindi sila dapat mag-interfere,” sabi ni Batongbacal, na pinatutungkulan ang China.

Sa kaniyang talumpati, iginiit ni Duterte ang pagsunod sa UNCLOS at sa makasaysayang desisyon ng UN Arbitral Tribunal noong 2016 na pinabulaanan ang “historical” claims ng China sa katubigang sakop ng Pilipinas. Aniya, ang mga ito ang nagbibigay ng “legal clarity… pointing us to a just and fair solution to our disputes.”

Magugunitang isinantabi noon ni Duterte ang arbitral award para sa investment at economic aid mula sa China. Nito lamang Mayo, isinalarawan niya ang arbitral win bilang kapirasong papel lamang na dapat ay itinatapon sa basurahan.

Sa parehong summit, sinabi ni Chinese President Xi Jingping na mananatiling mabuting kaibigan ang kanilang bansa at hindi umano mambu-bully ng maliliit na bansa.

Para kay Batongbacal, hindi na kapani-kapaniwala ang sinasabi ng China dahil sa aktuwal na ginagawa nito sa West Philippine Sea.

“Paano tayo maniniwala, talagang taliwas na taliwas yung pangyayari just a few days ago? Yung napakalaki nilang Chinese vessel, halos banggain na yung ating maliliit na barko. Tapos hindi ibu-bully? Wina-water cannon nga yung ating mga tauhan doon at nasira pa ang katig,” sabi niya.

Dapat aniya ay magpatuloy ang mga protesta ng Pilipinas dahil hindi naman aniya tumitigil ang China.

“Wala tayong choice kung ‘di magpatuloy sa protesta para malinaw lagi ang ating legal at national postion diyan, sa kabila ng statement ng ating pangulo,” sabi ni Batongbacal.