MAYNILA - Sa muling paggunita sa sinapit ng mga mamamahayag na biktima ng Maguindanao massacre 12 taon na ang nakararaan, nagsama-sama ang mga miyembro ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP sa Roces Park sa Quezon City ngayong Martes.

Gamit ang whistle o mga pito, sabay-sabay na nag-ingay ang grupo bilang simbolo ng patuloy na pakikipaglaban para sa 58 biktima ng Maguindanao Massacre.

Mahigit 30 sa 58 na pinatay ng private army ng pamilya Ampatuan sa Sitio Masalay, Barangay Salman sa Ampatuan, Maguindanao noong ika-23 ng Nobyembre 2009 ay mga mamamahayag.

Sa record ng Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR), sa 197 mga akusado sa krimen, 117 pa lang ang naisalang sa paglilitis at 43 ang nagkaroon ng conviction noong December 2019.

Aabot sa 80 sa mga akusado ang hindi pa nasesentensiyahan, at 75 iba pa ang nananatiling at-large.

Kabilang sa mga hinatulang guilty ni Judge Jocelyn Solis-Reyes ng Quezon City RTC Branch 221 ang mga itinuturong masterminds sa krimen na sina Datu Andal Ampatuan Jr. at Zaldy Ampatuan para sa 57-counts ng murder.

Hindi isinama sa bilang ang pagkamatay ni Reynaldo “Bebot” Momay dahil hindi pa nakikita ang kanyang labi.

Muling inilunsad ng NUJP ang kanilang Masked Media campaign, kung saan maaaring makabili ng face mask ng NUJP ang publiko. Ang lahat ng magiging benta o proceeds ay mapupunta sa defense fund ng Filipino journalists na inaatake sa paggampan sa kanilang tungkulin.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News