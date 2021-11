Umarangkada na ang pagbabakuna ng COVID-19 booster shot sa mga senior at mga may comorbidity priority sa lungsod ng Maynila ngayong Martes.

Sa Eulogio Rodriguez Institute of Science and Technology High School vaccination site, 1,000 doses ng bakuna ang nakalaan na iturok sa mga nais na magpa-booster na pasok sa priority group.

Maaaring makapamili sa mga bakunang Pfizer, Astrazeneca, Moderna o Sinovac ang mga nais na magpa-booster shot.

Gayunman kakaunti ang pumila kaninang pasado alas-10 ng umaga.

Karamihan sa mga naunang pumila ay mga senior citizen at may comorbidity.

"Kasi first day pa lang ngayon so usually pag unang announce pa lang

nag-aadjust pa po yung ating mga mga seniors, pero nag pa-announce na kami sa ilang barangay dito sa Manila through [chairmen] para papuntahin na sila dito," ani Jennifer Yanga, Community Affairs Assistant 2 ng Manila Barangay Bureau.

Kasabay ng pagtuturok ng booster shot, binabakunahan din sa kabilang bahagi ng vaccination site ang mga batang 12 anyos hanggang 17 anyos.

Sa Jacinto Zamora Elementary School vaccination site, mabusisi ang pag-screen ng mga doktor sa mga nais magpabooster shot.

Ang mga nakatanggap lang ng kanilang second dose ng bakuna noong May 24 ang pinapayagang magpabooster shot.

Kaunti rin ang nakapila bandang alas-11 ng umaga.

Bukod sa A3, nagbabakuna na rin sa lugar ng booster dose sa health workers at senior citizens.

May 18 vaccination sites ang lungsod para sa booster dose na target magbakuna ng tig-isanlibong dose kada araw.

-- Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News