Mga inulila ng Maguindanao Massacre nagdadalamhati pa rin

MAYNILA — Ginunita nitong Martes ng mga kaanak ng mga napatay sa Maguindanao Massacre ang ika-12 anibersaryo ng karumaldumal na pagpaslang sa higit 50 indibidwal.

"May mga oras po na nami-miss ko si Papa, ginagawa kong outlet ang pagsusulat ng kanta... Si Papa po, kapag siya nagagalit, pagkatapos nyang magalit, nanlalambing po," ani Ruschiel Morales, anak ng isa sa mga biktima.

Isa si Morales sa mga nawalan ng ama dahil sa Maguindanao Massacre noong Nobyembre 2009.

Tinambangan ng mga armadong lalaki ang convoy ng mga supporter ng noo’y maghahain ng kandidatura bilang gobernador ng Maguindanao na si Esmael Mangudadatu kasama ang media.

Patay ang asawa at 2 kapatid ni Mangudadatu, at 32 mamamahayag.

Disyembre 2019 nang ibaba ng Quezon City Regional Trial Court ang hatol sa kaso: guilty sa 57 counts ng murder ang magkakapatid na sina Datu Andal Ampatuan Jr. alias Unsay; Datu Zaldy Ampatuan; at Datu Anwar Ampatuan Sr., kasama ang iba pang mga kaanak nila, mga pulis at mga miyembro ng civilian volunteer organization.

Pero acquitted ang lahat ng akusado sa ika-58 kaso kaugnay sa pagkamatay ng isa pang photojournalist na si Reynaldo Momay.

Tanging pustiso ni Momay ang narekober sa crime scene.

Ang kanyang bangkay, hindi pa rin nakikita hanggang sa ngayon.

"Nu'ng ilabas ng korte na acquitted sila sa tatay ko, hindi lang doble, hindi lang triple ang sakit ang nararamdaman ko. Sobrang sakit ang naramdaman ko dahil hindi ko alam kung kinonsider ba nila ang tatay kong tao o hayop na nawala," hinaing ni Reynafe Castillo, anak ni Momay.

Nakaapela pa rin ang kaso sa Court of Appeals.

"Nawala na lang ang nanay ko sa mundo na hindi nasisilayan ang hustisya. And ayoko mangyari na mawala rin ako na hindi ko masisilayan ang hustisya kaya itutuloy ko ang laban," ani Castillo.

Tinaguriang worst election-related violence sa kasaysayan ng bansa at single deadliest event para mga mga mamamahayag sa buong mundo ang Maguindanao Massacre.

Nananawagan ang National Union of Journalists of the Philippines (NUJP) sa mga kapwa mamamahayag na mag-ingat at maging mapagmatyag lalo’t paparating muli ang halalan.

"Darating na 'yung halalan, gusto natin na ma-include doon sa plataporma de gobyerno ng mga tatakbo na i-include naman 'yung media safety welfare ng mga, of course, media workers and journalists sa bansa," ani NUJP vice chair Kath Cortez.

—Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News