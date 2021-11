Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Sumailalim sa drug test si presidential aspirant Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. matapos ang 3 beses na pa-blind item ni Pangulong Rodrigo Duterte na isa sa mga kumakandidato ay gumagamit ng cocaine.

Ipinasa sa Philippine Drug Enforcement Agency, National Bureau of Investigation, at Philippine National Police ng kampo ni Marcos ang negatibo umanong resulta ng kaniyang drug test na isinagawa ng ospital sa Taguig City.

Giit ni Marcos, hindi naman siya tinamaan sa blind item ni Duterte.

"I really don’t feel that I am the one being alluded to. In spite of that, I believe it is my inherent duty as an aspiring public official to assure my fellow Filipinos that I am against illegal drugs," sabi ni Marcos.

Ang iba pang kumakandidato sa pagkapangulo, nagpahayag din ng kahandaan na sumailalim sa drug test.

"Ako naman po willing po ako magpa-drug test anytime of the day. Anytime po kung kakailanganin," ani Bong Go.

"Why not, if they want to... We need to submit ourselves to the general public," ani Isko Moreno.

"Kung oobligahin ako ng Comelec... ay welcome akong magpa-drug test," ani Leody de Guzman.

Umamin naman si Manny Pacquiao na nakasubok siya ng shabu noong kabataan niya pero dala umano ito ng kakulangan sa kaalaman dito.

Nauna nang nagpa-drug test ang tambalang Panfilo Lacson at Tito Sotto.

—Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News