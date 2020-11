Pulis patay sa pamamaril sa Cavite; asawa at anak, sugatan

MAYNILA - Patay ang isang pulis habang sugatan ang asawa at anak nito matapos tambangan sa Barangay Alapan 1-B, Imus City sa Cavite Lunes.

Kinilala ng Cavite Provincial Police Office ang nasawing pulis na si PCapt. Ariel Ilagan na nakatalaga sa Southern Police District.

Sugatan naman ang asawa nito na si Mary Grace Ilagan at anak na si Audrey Gale.

Sa imbestigasyon, alas-6 ng umaga habang binabagtas ng mga biktimang lulan ng isang Toyota Fortuner ang intersection ng Lakersfield Subdivision at Alapan Road, sinabayan sila ng hindi pa tukoy na bilang ng mga suspek na sakay ng isang pulang Toyota Innova.

Walang habas na pinagbabaril ng mga suspek ang mga biktima gamit ang M-16 rifle.

Dead on the spot ang pulis habang agad na isinugod sa pagamutan ang asawa at anak nito na nagtamo rin ng tama ng bala sa katawan.

Patuloy ang imbestigasyon upang malaman ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga suspek.