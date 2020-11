'Parang di kakampi': Abogado sa ika-2 Maguindanao massacre case dismayado sa DOJ

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Inalala ngayong Lunes ang ika-11 anibersaryo ng karumaldumal na Maguindanao massacre, kung saan brutal na pinaslang ang halos 60 tao na karamihan ay mga mamamahayag.

Maaalalang Disyembre 2019 ibinababa ang makasaysayang hatol sa Maguindanao massacre na nangyari noong 2009.

Matapos ang 10 taong paglilitis, nahatulang guilty ang magkakapatid na Datu Unsay, Zaldy at Datu Anwar Ampatuan Sr., at 40 iba pa sa pagpatay sa 57 mamamahayag at mga kababaihan, kabilang ang kapatid at misis ng noo’y kandidato sa pagka-gobernador na si Esmael Mangudadatu.

Pero kahit tapos na ang paglilitis at may nahatulan na ang korte, hindi pa tapos ang paghingi ng hustisya ng mga biktima.

Ang pamilya ng nawawalang photographer na si Reynaldo "Bebot" Momay, hinihiling pa rin sa korte na kilalanin ang pagpaslang sa kanyang ama, na tanging pustiso lang ang narekober.

"For me, to forget is not an option. It is never an option and it will never be an option. Let us remember, the 58th victim was my father. That victim was Reynaldo 'Bebot' Momay," ani Reynafe Momay-Castillo, anak ng biktima.

Habang ang ibang biktima, pinoproblema ang pagpapaaral sa kanilang mga kaanak.

"Sa simula may mga tulong. Sa kalagitnaan, naghahanapan ng pondo. May mga bata na nahinto kasi di na kayang tustusan... Ako mismo, kahit anong gawin kong paraan, mahihirapan po talaga akong ipagpatuloy ang pag-aaral ng tatlong anak," ani Grace Morales, namatayan ng asawa at kapatid sa masaker.

IKALAWANG KASO

Habang inaapela ang kaso sa Court of Appeals, gumulong naman ang ikalawang reklamo sa Department of Justice (DOJ) laban sa 48 suspek na di kasama sa unang verdict.

Pero dismayado si Nena Santos, abogado ng mga biktima, dahil walo lang ang pinakakasuhan ng DOJ.

Sila ay ang mga sumusunod:

• Datu Moning Ampatuan Asim

• Datu Harris Ampatuan Macapendeng

• Dali Kamendan alyas Kumander Boy

• Mautin Upam

• Rene Upam

• Datu Diego "Digo" Mamalapat

• Daud Kamendan alyas Kumander Kuatro

• "Biton" na isang pulis

Kabilang dito ang 2 mula sa angkan ng mga Ampatuan na ayon sa resolusyon ay kasama sa pagplano at pamamaril mismo sa mga biktima.

Ang isang pulis naman, sinunod ang utos ni Datu Unsay na harangin ang convoy ng mga Mangudadatu at mga mamamahayag.

"[M]ere presence at the scene of the crime does not automatically make one liable for it, much less presence in the place or meeting where the crime was allegedly planned. Even so, none of the complainants and their witnesses mentioned any active participation committed by these respondents; thus, a finding of probable cause must fail," ayon sa DOJ resolution.

Pero di pabor si Santos sa naging resolusyon ng DOJ. Isa sa mga tinutukoy ni Santos na dapat makasuhan ang abogadong si Cynthia Guiani Sayadi.

Si Sayadi ay abogado ng mga Ampatuan na ngayo'y mayor na ng Cotabato City.

Nandoon umano si Sayadi sa mga pagpaplano, base sa mga salaysay ng ilang testigo, at kasama rin sa tangkang pag-cover-up sa backhoe na ginamit para itago ang bangkay ng mga biktima.

"[H]er legal knowledge, and the fact that a lawyer, the very best person who can and would legally protect her co-conspirators from criminal liability, is present at the meetings, undoubtedly and indubitably, emboldened, reassured and encouraged her co-conspirators into proceeding in the commission of the multiple murders," ayon sa motion for partial reconsideration and respectful motion for inhibition ng kampo ng mga biktima.

Inapela na ni Santos sa mga DOJ prosecutors ang kanilang resolusyon pero hirit niya, mag-inhibit ang 3 sa 4 na prosecutors na pumirma.

May iregularidad umano dahil Agosto 2019 pa pinirmahan ang resolusyon pero inilabas nitong Setyembre lang at natanggap nila ito nitong Oktubre.

Nirereklamo rin ni Santos kung bakit 3 pahina lang ang diskusyon sa napakakumplikadong kaso. Pati sa DOJ, may pagdududa na rin siya.

"Parang feeling ko hindi na natin kakampi. Parang pinagbigyan lang ako sa walo. Tapos inalis 'yung 40. Ano ba 'yung 40 na 'yun? Eh sa testimony pa lang ng mga witnesses puwede na sila ma-convict. Eh preliminary investigation, probable cause lang 'tong pinag-uusapan, bakit naman dinismiss agad?" pagtataka ni Santos.

Sinubukan ng ABS-CBN News na kuhanin ang panig ng mga prosecutors at ni Justice Secretary Menardo Guevarra, pero wala pa silang binibigay na komento.

APELA IKINABABAHALA

Kabado naman ni Santos sa takbo ng apela sa Court of Appeals lalo’t ang Office of the Solicitor General na ang hahawak sa kaso ng gobyerno.

"Kailangan pa nating bantayan, kasi ang appeal ngayon, nakita niyo naman kung sino ang lawyer ng government; the lawyer of the government is the solicitor general. Masyado akong kabado sa solicitor general natin ha, personal na pananaw ko 'yan. Sana naman ay mabantayan din natin sa Court of Appeals na."

Pero kampante sa takbo ng kaso si Presidential Spokesperson Harry Roque, na minsa’y naging abugado rin ng ilang biktima.

"Nakamit na po ang hustisya sa ilalim ng administrasyong Duterte, at least po nakulong na ngayon ang magkapatid na Ampatuan, at ito ay katarungan na rin sa biktima at sa mga kaanak ng mga namatay na nahatulan na guilty ang mga nagplano ng Maguindanao massacre," sabi ni Roque.

—Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News