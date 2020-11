'Pagsasara ng College of the Holy Spirit of Manila, malaking kawalan' - CEAP

College of the Holy Spirit Manila. ABS-CBN News/File

MAYNILA — Nalulungkot ang Catholic Educational Association of the Philippines sa pagsasara ng College of the Holy Spirit of Manila, na isa sa pinakamatandang Catholic school sa bansa.

Ayon kay CEAP Executive Director Jose Allan Arellano, maituturing na malaking kawalan ang paaralan, lalo't 107 taon na itong nagbibigay ng Catholic education sa Pilipinas.

"Sa mga alumni din nila, sa mga taong umaasa kanila, sa mga guro, sa mga staff na mawawalan ng trabaho, more than anything, sila ang directly affected by that," ani Arellano sa panayam.

"Pinagdadasal namin na maging maayos ang transition," ani Arellano.

Nasa 10 Catholic school na ang nagpahayag ng temporary closure sa harap ng COVID-19 pandemic, pero ang CHSM ang unang nag-anunsiyo ng permanent closure, ani Arellano.

Kaugnay niyan, umapela ang CEAP ng tulong mula sa pamahalaan para sa mga pribadong eskwelahang matindi ring naapektuhan ng pandemya.

"Kung magkakaroon ng subsidiya para sa mga private school teachers para hindi naka-depende lang sa tuition ng mga paaralan 'yong mga pambabayad sa mga guro," ani Arellano.

Noong Linggo, inihayag ng CHSM na ititigil na nito ang operasyon pagkatapos ng academic year 2021-2022.

Sa isang liham sa CHSM community noong Oktubre 28, sinabi ni Sr. Carmelita Victoria of the Mission Congregation of the Servants of the Holy Spirit na maraming pagsubok ang kinaharap ng institusyon sa nakalipas na dekada, na nagpahirap sa pagkakaroon ng mga bagong estudyante.

