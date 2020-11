Nurses group pumalag sa 'deployment cap'

MAYNILA — Nanawagan ang grupong Filipino Nurses United na tanggalin ang 5,000 cap sa deployment o overseas travel ng mga nurse at iba pang healthcare workers.

Sabi sa TeleRadyo ni Maristela Abenojar, presidente ng grupo, hindi malinaw kung paano paghahati-hatian ang nasabing bilang dahil 14 na healthcare professions ang apektado ng deployment cap.



Sa mga nurse pa lang aniya ay nasa 13,000 na ang umaalis ng bansa kada taon.

"Nag-lift ka na lang din ng ban, 'wag ka nang maglagay ng cap kasi anyway, meron ka namang enough nurses dito. 'Yun nga sabi namin noon pa na may 200,000 na unemployed or underemployed na Filipino nurses sa Pilipinas. Hindi mo kailangang maglagay ng cap," ani Abenojar.

Giit pa ni Abenojar, dapat munang ayusin ng gobyerno ang sahod at iba pang benepisyo ng nurses at iba pang healthcare workers.

"Ang mas challenge sa government ngayon ay paghihikayat. Ang paghihikayat sa health workers ay magiging tagumpay lamang kung sila po ay magpapatupad ng tamang pasahod at benepisyo sa ating health workers," sabi ni Abenojar.

Matatandaang nagpatupad ng partial deployment ban ang bansa sa health workers sa kasagsagan ng pandemya para umano matiyak na mayroon pa ring matitira sa Pilipinas na tututok sa mga pasyenteng tatamaan ng COVID-19.

Pero kamakailan ay kinumpirma ng Palasyo na tatanggalin na simula Enero 2021 ang partial deployment ban.