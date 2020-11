Higit 100 pamilya sa Barangay Suarez, Iligan inilikas dahil sa buhawi

Larawan mula kay Ghiner Cabanday

ILIGAN CITY - Lumikas ang tinatayang higit 100 pamilya sa Barangay Suarez matapos umapaw ang Nunucan River nitong Linggo ng hapon.

Ayon kay barangay chairman Butch Gelica, malakas ang ulan at isang buhawi ang bumagsak sa lugar kaya biglaan ang pagbaha.

Ilang bahay din ang napinsala, isa na rito ang tinangay ng baha habang isa rin ang nabagsakan ng nabuwal na puno ng niyog.

Larawan mula kay Ghiner Cabanday

Nanatili pa sa evacuation center ng barangay ang ilang mga residente.

“Pinagsuot namin sila ng face mask kasi hindi nasusunod ang social distancing dahil sa dami ng mga inilikas at sa liit ng evacuation center,” ani Gelica.

Umuwi naman ang ilang mga biktima nitong umaga para maglinis ng kanilang mga bahay matapos humupa ang baha.

Walang namatay sa insidente.

Kasalukuyang sinusuri ng Department of Social Welfare and Development ang ilang pamilyang apektado at inaalam kung anong tulong ang maibibigay sa kanila.

---

Watch more in iWantTFC