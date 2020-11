'Dredging makatutulong para maiwasan ang pagbaha sa Cagayan Valley'

Nalubog ang ilang lugar sa Cagayan Valley region dahil sa mga tubig na nanggaling sa mga karatig-lalawigan at pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam. Philippine Coast Guard via AP

Para maiwasang maulit ang malawakang pagbaha sa Cagayan Valley, nakipagdayalogo ngayong Lunes si Environment Secretary Roy Cimatu sa mga lokal na opisyal ng rehiyon para pag-usapan ang mga hakbang na dapat gawin.

Isa sa mga panukala ang dredging o pagpapalalim ng mga bahagi ng Cagayan River na bumabaw na dahil sa mga naanod na lupa.

"If this can't completely reduce flooding, at least mabawasan," ani Cimatu.

Isinusulong din ang pagpapalawak ng makipot na bahagi ng Cagayan River mula Alcala hanggang Lal-lo.

Watch more in iWantTFC

Pabibilisin umano nito ang pagdaloy ng tubig-ulan palabas ng Cagayan River.

"As an analogy, kung iisipin natin ang daloy ng trapiko sa EDSA, mayroon kang anim na lane, sa harapan mo naging 2 lanes. Biglang babagal ang takbo ng trapiko. Ang tubig, ang pagkakaiba, tumataas," paliwanag ng geologist at marine scientist na si Fernando Siringan.

Sa isang pag-aaral, lumalabas na sa pagpapalawak ng Cagayan River Channel sa bahagi lang ng Alcala, nasa P250 milyon ang gagastusin.

"I don’t know how our towns will progress if we experience massive flooding every year," ani Alcala Mayor Tin Antonio.

Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, dapat ding palakasin ang reforestation o pagtatanim ng mga kagubatan.

Iniutos ni Cimatu na ihinto ang ilegal na small-scale mining, at ang pagsuspende sa special tree cutting permit sa Sitio Bit-ang, Barangay Runruno sa bayan ng Quezon, Nueva Vizcaya, kung saan 4 ang namatay sa landslide noong kasagsagan ng Bagyong Ulysses.

Nag-abot naman ng pakikiramay at pakikiisa ang mga kinatawan ng United Nations (UN), Germany, at Netherlands sa rehiyon.

Nakipagpulong sina UN Resident Coordinator Gustavo Gonzales, German Ambassador to the Philippines Anke Reiffenstuel, at Netherlands Ambassador to the Philippines Saskia de Lang kina Cagayan Governor Manuel Mamba at ibang lokal na lider para alamin ang sitwasyon at kung paano makatutulong.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News