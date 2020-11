DOH nagpaalala: Wala pang rehistradong bakuna kontra COVID-19

Dumadaan sa COVID-19 swab test ang isang residente ng Navotas City noong Agosto 20, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News

Nagpaalala ang Department of Health ngayong Lunes na wala pang rehistradong bakuna laban sa coronavirus disease.

Ito ay sa harap ng mga balitang may ilang opisyal ng gobyerno na naturukan na nito.

"Alam naming talagang sabik na tayo na ma-receive itong vaccine na ito dahil sa takot, dahil sa gusto na nating matapos itong nangyayari sa ating sitwasyon ngayon but this is not the right way to go," sabi ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Ayon kay Senate President Tito Sotto III, nakasubok nang magpakuna laban sa COVID-19 sina Sen. Panfilo Lacson at House Majority Leader Martin Romualdez.

Sinubukan ng ABS-CBN News na kuhanin ang panig ng 2 mambabatas pero wala pang sagot ang mga ito.

Hindi malinaw kung sa Pilipinas nagpabakuna ang dalawa, o kung parte ito ng clinical trials sa ibang bansa.

Binalaan naman ng DOH ang mga distributor na magtatangkang magbenta ng kanilang bakuna kahit hindi pa aprubado ng gobyerno.

"Mayroon pong kaukulang mga sanctions ito pong mga nagbibigay ng ganito na walang rehistro. Please, hintayin po nating matapos ang regulatory procedures natin bago kayo mag-distribute ng mga bakuna because we are now talking about lives of people and public health should be protected," ani Vergeire.

Tiniyak din ng DOH na mauunang mabigyan ng bakuna ang mga "vulnerable" na pasyente at hindi mga "VIP."

Pero ayon sa DOH, maaari ring bumili ng bakuna ang pribadong sektor sa oras na maaprubahan ito ng gobyerno.

Noong Linggo, sinabi ni Vice President Leni Robredo na dapat matukoy na ang mga indibidwal na unang tatanggap ng bakuna.

Pero ayon sa DOH, imposible pa ito.

"Tayo ay nandito pa lang sa stage na fina-finalize natin ang plano, fina-finalize natin ang criteria natin for identifying areas to be included and, of course, individuals," ani Vergeire.

Hanggang ngayon, hindi pa rin naglalabas ang World Health Organization (WHO) ng mga bakunang isasama nila sa kanilang multi-country na clinical trial pero target pa ring magsimula ito sa Disyembre.

Bukod sa WHO, hinihintay ring maaprubahan ang mga kompanya tulad ng Sinovac ng China, na gustong mag-clinical trial sa Pilipinas.

Ayon sa DOH, ilang papeles na lang ang kulang upang maituloy ang pagre-review sa kanilang application.

Sa tala ng DOH, nadagdagan ng 1,799 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, dahilan para umakyat sa 420,614 ang kabuuang bilang ng mga kaso sa bansa.

-- Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News