Di lang crane operator ang dapat managot sa trahedya sa Skyway: DOLE

MAYNILA — Hindi lang crane operator ang dapat kasuhan sa nangyaring trahedya sa Skyway project noong Sabado kung saan isa ang nasawi, sabi ng Department of Labor and Employment (DOLE).

Sabi sa TeleRadyo ni Noel Binag, executive director ng Occupational Safety and Health Center ng DOLE, bukod sa crane operator at safety officer ay posible ring kasuhan o managot ang project owner, main contractor at subcontractor ng Skyway.

Maaalalang bumagsak ang steel girder sa Skyway extension project sa East road sa Muntinlupa City. Kinilala ang nasawi bilang si Edison Paquibot, na nakamotorsiklo at papasok sa trabaho sa Taguig nang bumagsak ang steel girder sa mismong dinadaan niya.

Sa video na ibinahagi sa ABS-CBN News ng Alabang Bulletin, makikita ang aktuwal na pagbagsak ng steel girder na ipinatong sa konkretong poste ng Skyway.

Unang tumabingi ang crawler crane na mistulang matutumba nang masagi nito ang girder.

Apat na iba pa ang nasugatan sa insidente.

Ayon kay Binag, dapat araw-araw ay tsine-check ang safety standard ng konstruksiyon lalo't marami ang dumaraan sa lugar.



May pagkukulang din aniya sa panig ng mga traffic enforcer dahil dapat may nagmamando ng traffic sa lugar noong mangyari ang pagbagsak.

"Marami 'yan, hindi lang safety officer... Especially, 'yung project proponent, 'yung project owner, sila ang nagsa-submit ng programa sa DOLE. Tanong natin diyan is nasunod ba nila 'yung programa? Bakit sila nagkaroon ng aksidente? So ang pumipirma sa program committee, 'yan ay pinangungunahan ng may-ari ng project proponent, project owner, main contractor, and subcontractor," sabi ni Binag.

Samantala, desidido naman ang pamilya ni Paquibot na magsampa ng kaso.

Sabi ng misis nito, nakikipag-usap na sila sa kanilang abogado para sa kaukulang isasampang kaso.

"Tuloy po ang kaso. Kinakausap ko po 'yung abogado namin para alamin po ang detalye kung ano po 'yung mga dapat naming gawin. Definitely po we will pursue with the case, definitely po may negligence sa nangyari kasi kung wala, walang mangyayari sa asawa ko," ani Marilou Paquibot.

Na-inquest na ang operator ng crane pero tumangging magpa-interview.

Pero nakuhanan siya ng video sa presinto kung saan kita ang pagluha. Hindi niya raw nauunawaan ang batas.

Wala rin aniya siyang abogado kaya sinamahan muna siya ng abogado mula sa Public Attorney's Office.

Watch more in iWantTFC