HONG KONG - Bumida sa International Ethnic Cultural Performances o IECP 2022 ang mga katutubong sayaw ng Pilipinas na ginanap noong November 13, 2022 sa Hong Kong Cultural Centre Piazza kung saan kinatawan ni Vice Consul Jose Angelo D.G. Manuel ang Pilipinas sa opening ceremony.

Ang taunang event na ito ay inorganisa ng Hong Kong Leisure and Cultural Services Department. Ngayong taon kasabay ng ika-25 anibersaryo ng pagkakataguyod sa Hong Kong Special Administrative Region o SAR, ginamit ang temang “The Art of Masks” bilang pagbibigay halaga sa mask culture sa mga ritwal at performing arts na matatagpuan sa iba-ibang bahagi ng mundo.

Philippine Folk dancers na lumahok sa International Ethnic Cultural Performances 2022 sa Hong Kong

Ayon pa sa Philippine Consulate General o PCG Hong Kong, dalawang organisasyon ng mga Pilipino ang nagtanghal ng mga katutubong sayaw sa IECP 2022 gaya ng Tinikling Group of Migrants na sumayaw ng “Sakuting” habang ang Migrant Ilonggo Association International ay nagtanghal ng “Sayaw sa Cuyo.”

Nagmula sa mahigit 22 iba-ibang bansa ang mga lumahok sa special event kung saan nagpakita ang mga lumahok ng kanilang natatanging artistry at mayamang kultura sa pamamagitan ng activity booths, cultural mask displays at stage performances. Mainit ang pagtanggap sa event na sinalihan ng 22,000 participants.