Ilang lugar sa Mindanao apektado ng rotating brownout

Nakakaranas ngayon ng rotating brownout ang ilang lugar sa Mindanao.

Kabilang sa mga apektado ang 7 distribution lines na nagsu-supply ng kuryente sa Zamboanga Peninsula, Lanao at Misamis Occidental.

Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP), kailangan ipatupad ang manual load dropping para maiwasan ang sabay-sabay na pagkawala ng kuryente sa mga lugar na sakop ng Baloi-Aurora at Agus 5-Aurora Line.

Ipinatutupad ang manual load dropping dahil sa hazardous vegetation sa 2 torre sa Kauswagan, Lanao del Norte.

Hindi rin umano agad makapagpatupad ng clearing activity ang NGCP sa lugar dahil hindi nakikipagtulungan ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng tore.

Sa ngayon, hindi pa umano alam ng NGCP kung kailan maibabalik ang normal na operasyon sa mga apektadong distribution line.