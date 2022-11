MAYNILA — Nakauwi na sa bansa Lunes ng gabi ang 12 Pilipinong na-rescue matapos mabiktima ng illegal recruiter at gawing scammer sa Myanmar.

Nitong Martes, sinabi ni Senator Risa Hontiveros na lumalabas na patong-patong na kaso ng scamming ang kinasangkutan ng mga biktima.

"Ito ay patong-patong na scamming operations at isang malaking cycle of abuse ng mga Pilipinong manggagawa," aniya.

Sa kwento ni alyas "Rita," pinagpanggap silang turista palabas ng bansa noong Juy 28, naka-book sa hotel sa Thailand at may return flight.

Pero pagdating sa Thailand, ibinyahe sila nang mahabang oras, at dinala sa Myanmar kung saan may civil war.

Pinatawid umano sila sa ilog at sa matatalahib na lugar sa gitna ng gabi.

"Pinasakay kami ng bangka... Bawal po magbukas ng flashlight at bawal gumawa ng ingay... Pagsakay ng bangka, tinawid lang kami as in tawid lang siya, ginamitan ng lubid. Hinahatak lang kami ng bangkero. Pagtawid namin sa kabilang parte, hindi namin alam Myanmar na ito," ani Rita.

Sa Myanmar, ginawa na silang scammer kung saan nambibiktima ng mga mayayaman.

Babala ngayon ni Rita, naghahanap ang kanilang mga boss sa Myanmar ng contact sa Bureau of Immigration para madaling mailusot ang ilan pang biktima palabas ng bansa.

Ang recruiter ni Rita, ni hindi niya kilala at hindi niya nakausap nang personal, aniya.

Kwento pa niya, minamaltrato ang mga Pilipinong kasamahan niya sa Myanmar kapag hindi nakakapang-scam.

Bukod sa mga Pilipino, sabi ni Rita, may mga iba lang lahi pa silang kasama.

Sabi ni Hontiveros, nasa 31 pang Pinoy ang nasa Myanmar.

Nakipag-ugnayan ang Facebook o ang Meta sa opisina ni Hontiveros tungkol sa isyu.

Ngayong araw, nag-email ang Facebook para hingin ang listahan ng mga Facebook accounts, pages at groups ng mga recruiter para maimbestigahan at maaksyunan ng kompanya.

Una nang nanawagan si Hontiveros sa Department of Justice at sa Inter Agency Task Force Against Human Trafficking na imbestigahan ang naturang modus na pinamumunuan umano ng Chinese mafia na nago-operate sa Myanmar.

