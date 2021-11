MAYNILA—Nasabat ng mga awtoridad sa Port of Subic ang 2 container shipment na may lamang smuggled na mga gulay.

Nasa P66 milyon ang halaga ng smuggled na agricultural products.

Ayon sa Bureau of Customs, nakatanggap sila ng impormasyon hinggil sa mga nasabing shipment na naka-consign sa JKJ International Co. at EMV Consumer Goods Trading.

Matapos isailalim sa eksaminasyon noong Huwebes, nakita na ang laman ng shipment ay carrots, sweet oats, broccoli, mushroom at red onions.

Ayon sa intelligence group ng BOC, ilang beses ng nagpalit ng pangalan ang EMV Consumer Goods pero hindi naman ito nakakalusot.

Nag-isyu na ng warrants of seizure and detention ang BOC laban sa nasabing shipments dahil sa paglabag sa Department of Agriculture Circular No. 04 Series of 2016 hinggil sa importasyon ng plant products for commercial use at Section 1113 ng Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act.

Tiniyak naman ng BOC ang pinaigting na monitoring laban sa mga smuggled na produkto lalo’t nalalapit na ang holiday season.

—Ulat ni Gracie Rutao