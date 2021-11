OFWs sa Taiwan, dismayado dahil hindi nakapagparehistro bilang mga botante

Watch more on iWantTFC

TAIWAN – Ilang OFWs sa Taiwan, dismayado dahil bigong makapagparehistro sa MECO o Manila Economic and Cultural Office. December 2019 pa nagbukas ang OAVR o Overseas Absentee Voting Registration para makaboto sa halalan ang lahat ng Pilipino na nasa labas ng Pilipinas. Paero, kahit nag-extend pa nga ang OAVR hanggang nitong katorse ng Oktubre 2021, may mga hindi pa rin nakapagparehistro sa Taiwan dahil sa pandemic protocol na pinapatupad at strictly by appointment lang ang pagpaparehistro sa MECO.

“Ilang beses ako nag-try sa online di ako makakuha ng slot, lagi siyang full kaya…I am disappointed,” himutok ni Marivel Sanpedro, isang caretaker sa Taipei.

Dahil hirap makakuha ng online slots for appointment, may mga nagbakasakali na maka-walk-in kaya marami ang dumagsa sa MECO. Nagkagulo at nagkasugatan ang ilang OFW at isang empleyado ng nasabing ahensiya.

Karamihan sa mga hindi nakapagparehistro ay galing pa ng Taichung at Hualien. Nagreklamo tuloy sa Malacañang ang isa sa mga OFW na hindi nakapagparehistro. Lumagda rin sa isang open letter ang Filipino community sa Northern Taiwan para humiling sa MECO na i-extend ang registration at nanawagan ng pagbabago sa sistema gaya ng pagtanggal sa appointment system at pagpayag sa mga nagwa-walk-in.

Nauna nang sinabi ng COMELEC na hindi na magkakaroon ng pagpapalawig ng registration sa mga botanteng OFW. Sinubukan naman ng TFC News na kunan ng pahayag ang MECO, pero tumanggi silang magbigay ng reaksyon patungkol sa kanilang empleyadong nakasagutan ng OFWs.

