MAYNILA - Sa pagtalakay sa panukalang budget ng Department of Education para sa 2022 nitong Lunes, naungkat ang pagsasanay ngayon ng mga guro hinggil sa paggamit nila ng social media app na TikTok sa pagtuturo.

Sinuportahan ito ni Sen. Pia Cayetano, na nagdedepensa sa budget ng DepEd, dahil mazari aniyang maging "exciting" at masaya ang pagtuturo at pagkatuto ng mga kabataan kung idadaan sa TikTok.

Pero binigyang diin ni Cayetano na hindi magiging pangunahing paraan ng pagtuturo ang TikTok.

Magagamit umano ng DepEd sa pang-engganyo sa mga kabataan na maging guro kung magti-TikTok ang mga guro sa magagandang beach o bundok, at sasabihin na "best job in the world" ang pagiging guro.

"Obviously that’s not the main means of learning but you know if they can learn something through TikTok and make it more exciting. This is a gamification theory which is proven to be very effective so I think that’s an interesting avenue to explore," ani Cayetano.

Pero tugon ni Sen. Francis Tolentino, hindi niya maisip ang sarili na nagti-TikTok sa pagtuturo niya sa isang law school.

Tugon naman ni Cayetano, hindi naman pagkanta at pagsasayaw ang magagawa sa TikTok at pwede roon na mag-lecture lamang habang may graphics.

Nagbabala naman si Sen, Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Education. dahil may guro na nagka-problema matapos masita ng DepEd dahil sa sobrang pagti-TikTok.

"We also have to be careful with TikTok. I recalled reading a DepEd teacher who got into trouble because of excessive TikTok."

Kamakailan lang, may nag-sorry na guro dahil sa isang TikTok video kung saan tila nagpapahiwatig ito ng hindi tamang pakikitungo sa estudyante.

— Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

