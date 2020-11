Universal pension system sa Pilipinas, iminungkahi ng ILO

Kausap ng isang matandang lalaki ang isang teller sa main office ng Social Security System sa Quezon City. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

Sa hirap ng buhay ngayong pandemya, pinagkakasya na lang ni Joey Villegas ang suweldo niya bilang civilian security guard sa isang subdivision sa Quezon City.

Kahit 14 na taon na siya sa trabaho niya, aminado si Villegas na wala pa rin siyang ibang benepisyong natatanggap maliban sa buwanang sahod.

Nangangamba tuloy siya pagdating ng kaniyang pagreretiro.

"Wala naman kaming SS (social security), wala kaming Philhealth saka wala po akong natatanggap," ani Villegas.

"Kung talagang sakaling magreretiro ako, baka po wala akong makuha kasi sa liit lang po ng sahod ko," dagdag niya.

Para sa mga gaya ni Villegas, iminumungkahi ng International Labour Organization (ILO) na paigtingin ang pension system sa mga bansang katulad ng Pilipinas, mas lalo na ngayong may pandemya.

Ayon kay Nuno Meira Cunha, senior specialist on social protection sa ILO, mayroon mang mga mekanismo sa bansa gaya ng Social Security System (SSS), hindi pa rin ito sapat para masuportahan ang lumiliit na kita ng mga senior citizen.

"This creates a challenge not only for pension schemes but also for families. Today we see it's really hard for families to take care of their elderly, and if we don't have schemes in place to protect those workers when they get old we're probably going to face a big problem in the future," ani Cunha.

Dapat ding pag-aralan mabuti ng gobyerno ang pagbibigay ng tinatawag na universal pension, kung saan mabibigyan ng pensyon ang mga senior citizen kahit hindi sila nakapaghulog sa SSS o iba pang institusyon katulad ng Government Service Insurance System.

Magastos man sa umpisa, paliwanag ni Cunha na malaki ang maitutulong nito sa lokal na ekonomiya sa mga susunod na taon.

"That's probably a first step, if you want a low-hanging fruit, to ensure that everyone has some level of protection. Because even during a crisis, this also allows you, if you have already this level of protection, you want to inject money into the economy, that's also a solution," aniya.

Nasa 36 ang rank ng Pilipinas sa 2020 Mercer CFA Institute Global Pension Index, na naglilista sa 39 bansa.

Mababa umano ang nakuha ng Pilipinas, na may overall score na 43, sa adequacy at integrity category kung saan tinitingnan kung sapat at naibibigay nang maayos ang pensiyon sa mga nangangailangan nito.

Pero mataas naman ang nakuha ng Pilipinas sa sustainability category, na nangangahulugang kayang makapagbigay ng pension benefits sa mga tao sa matagal na panahon.

-- Ulat ni Bruce Rodriguez, ABS-CBN News