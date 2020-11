Rescuer nalapnos ang balat matapos makuryente sa baha sa Tuguegarao

Watch more in iWantTFC

Nalapnos ang malaking bahagi ng katawan ng isang rescuer na nakuryente noong kasagsagan ng matinding pagbaha sa Tuguegarao City sa Cagayan.

Ayon sa naturang rescuer na si Jayson Yadan, papunta sana sila ng kaniyang team sa Annafunan sakay ng bangka para mag-rescue nang makarinig siya ng malakas na putok sa may linya ng kuryente.

Bigla umanong naputol ang kawad at bumagsak sa kanila.

"'Yong isang babae ipinasok ko sa loob ng speed boat. Hindi ko na po alam 'yong sumunod na pangyayari kasi nakatulog na ako," ani Yadan.

Hirap pa ring kumilos si Yadan dahil sa tinamong malalim na sunog sa balat.

"Nasa 60 percent ng body surface niya, kabuuang skin ng katawan ang nasunog. Third-degree burns," anang doktor ni Yadan na si Charlie Guzman.

Binawian naman ng buhay sa insidente ang kasamahan ni Yadan na si Kelly Villarao.

Panibagong hamon umano para kay Yadan at kaniyang pamilya ang bayarin sa ospital dahil aabutin pa ng nasa 2 buwan bago maka-recover ang rescuer.

"Sana po matulungan nila ako sa paggaling, para maitaguyod ko ang mga anak ko na mabuhay," ani Yadan.

Ayon sa pamilya ni Yadan, nagsabi ang Department of Social Welfare and Development, Philippine Charity Sweepstakes Office at ilang lokal na pamahalaan na mag-aabot ng tulong.

Bumuo na ng fact-finding team ang lokal na pamahalaan ng Tuguegarao para alamin ang sanhi ng insidente.

Kakausapin din sa Lunes ni Mayor Jefferson Soriano ang power utilities.

"Kung ano ang nangyari and then come up with a protocol, kasi para hindi na mangyari," ani Soriano.

Nakaranas ng matinding pagbaha kamakailan ang ilang lugar sa Cagayan Valley dahil sa mga tubig galing sa mga karatig-lalawigan at pagpapakawala ng tubig mula Magat Dam, sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Ulysses.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News