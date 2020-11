Lalaki patay sa salpukan ng truck, kotse sa Bataan

Nawasak ang harapang bahagi ng isang sasakyan matapos mabangga ng isang truck sa Limay, Bataan noong Nobyembre 21, 2020. Retrato mula kay RB Sinongco

Patay ang isang lalaki matapos mabangga ng truck ang minamaneho niyang sasakyan sa may Limay, Bataan gabi ng Sabado, ayon sa pulisya.

Kinilala ang nasawing driver bilang si Allan Garcia, na itinakbo pa sa ospital matapos ang insidenteng nangyari bandang alas-7 ng gabi sa may Roman Highway sa Barangay Townsite.

Ayon sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, papuntang Balanga City ang kotse habang Mariveles naman ang truck.

Nag-overtake umano ang sasakyan sa isa pang kotse kaya sumalpok sa paparating na truck.

Isinugod naman sa Bataan General Hospital ang pasahero ng kotse dahil sa mga tinamong sugat sa katawan.

Ligtas naman ang 40 anyos na driver ng truck, na nakadetene sa Limay Municipal Police Station para sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury and damage to property.

-- Ulat ni Gracie Rutao