Ilang Pinoy nakararanas ng insomnia ngayong may pandemya

MAYNILA — Nagkaroon ng pagbabago sa kanilang pagtulog ang ilang Pilipino mula nang magkaroon ng pandemya dulot ng coronavirus disease (COVID-19).

Sabi ng ilan ay hirap silang makatulog habang ang iba'y hindi dinadalaw ng antok at nananatiling dilat ang mata kahit umaga na.

"Matagal na rin akong hindi makatulog agad," sabi ni Humprey Defeles.

"Sobrang hirap makatulog ngayon," sabi naman ni Jimmy Bungan Ayog.

Maaaring insomnia na dulot ng COVID-19 pandemic ang nararanasan ng ilan, ayon sa sleep disorder specialist na si Dr. Roland dela Eva.

Bunsod umano ito ng stress at iba pang emosyong bunga ng mga pagbabago mula ng magka-pandemya.

"Nandoon 'yong pangamba, nandoon 'yong lungkot, parang walang kasiguraduhan sa kinabukasan. 'Yong lungkot na 'yong iba nawalan ng pera, nawalan ng hanapbuhay," ani Dela Eva.

"Nawawala 'yong parang schedule natin sa araw-araw... Nawawala 'yong structure ng ating mga gagawin," dagdag niya.

Ilan sa mga epekto ng insomnia ang pagiging sumpungin at iritable, at hirap sa pag-focus sa mga gawain.

Maaari ring magdulot ang insomnia ng altapresyon, diyabetes, depresyon, at stroke.

Para maiwasan ang insomnia, ipinayo ni Dela Eva ang pagtatakda ng regular na oras ng pagtulog at paggising.

Mainam din umano ang pag-ehersisyo sa umaga, at pag-iwas sa kape, tsaa at ibang pagkain at inuming may caffeine.

Para naman sa mga nagwo-work from home, makatutulong umano kung maglalaan ng hiwalay na lugar sa trabaho imbes na sa tulugan o kama.

Ipinayo rin ng doktor ang paglimita sa pagse-cellphone, lalo na sa gabi.

Sa mga may iniisip namang problema, payo ni Dela Eva: "Mag-designate tayo ng isang time, parang worry time."

"Maganda kung mayroon silang notebook. Puwedeng isulat nila 'yong kanilang mga problema doon, mag-offer ng solution," aniya.

FROM THE ARCHIVES:

Watch more in iWantTFC

-- Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News