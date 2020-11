Bahagi ng highway sa bayan sa Cam. Norte, hindi madaanan dahil sa naukang lupa

Nilatagan ng steel plates ang bahagi ng Maharlika Highway sa Labo, Camarines Norte para makadaan ang ilang mga sasakyang maghahatid ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyo. Larawan mula kay Camarines Norte 1st District Rep. Josie Baning-Tallado

Limitado pa rin ang pinadadaang mga sasakyan sa Maharlika Highway na sakop ng Barangay Tigbinan sa Bayan ng Labo na papasok at palabas ng lalawigan.

Ayon kay Camarines Norte 1st District Rep. Josie Baning-Tallado na nag-inspeksyon na sa lugar, nagpasya ang Department of Public Works and Highways na isara ito sa lahat ng uri ng sasakyan, maliban sa motorsiklo, dahil nauka ng tubig ang lupa sa ilalim ng kalsada bunsod ng pag-ulan noong manalasa ang super typhoon Rolly at bagyong Ulysses.

“Yung ilalim niya halos wala nang laman e, pagtiningnan mo lang siya parang ang ganda ng kalsada pero dun sa ilalim niya, hollow na siya," ani Tallado.

Pero umpisa ngayong Lunes, puwede nang makadaan ang mga light vehicle dito dahil nilatagan muna ito ng steel road plates ng DPWH para mas mabilis na mahatid ng provincial government ang ayuda sa mga nasalanta sa bayan ng Sta. Elena, na isa sa mga napuruhan ng Bagyong Ulysses.

Hindi matiyak ng kongresista kung kailan ito maaayos, kaya ang malalaking sasakyan na papunta ng Camarines Norte, mananatiling sa Quirino-Andaya Highway pa rin ang daan.

- ulat ni Jonathan Magistrado

