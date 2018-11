Ilang tindero may taas-presyo sa asukal, lampas sa SRP

Napansin ng tinderong si Wilmar Quintos na hindi halos nababawasan ang tinda niyang asukal sa kaniyang puwesto sa Marikina Public Market at aminado siyang baka dahil ito sa ipinatupad niyang taas-presyo.

Ang benta kasi niya sa kada kilo ng pulang asukal ay P60 habang P70 naman sa segunda, at P80 sa puti.

Mas mababa naman ang presyo sa puwesto ni Ricky Dinglasan kung saan P48 kada kilo ang pula at P52 sa segunda. Iyun nga lang, wala siyang tindang puti.

"Mahal kasi ang puti. Di na kami nagtinda simula nang magtaas," paliwanag ni Dinglasan.

Ang parehong presyuhan nina Dinglasan at Quintos ay mas mataas sa ipinapataw na suggested retail price (SRP) ng Department of Trade and Industry (DTI) dahil dapat ay nasa P50 lang ang kada kilo ng white sugar.

Iniinda na rin ng ilang konsumer ang pagtaas ng presyo ng asukal.

Pero no choice daw dito si Lina Saucero na nagtitinda ng barbecue dahil isa ang asukal sa sangkap ng paggawa niya nito.

"Bibili pa rin ako. Kailangan namin eh. Dadagdagan ko na lang ng piso ang sa laman ng baboy," aniya.

Nitong linggo lang, humihingi ang Sugar Regulatory Administration (SRA) na itaas sa P55 kada kilo ang SRP ng puting asukal.

Nauna nang sinabi ng DTI na kailangan munang maipaliwanag ng SRA kung bakit kailangan itaas ang SRP. —Ulat ni Ernie Manio, ABS-CBN News