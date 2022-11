Wala nang taas-pasahe ngayong 2022: DOTr

Tiniyak ngayong Lunes ng Department of Transportation (DOTr) na hindi na magtataas ng pasahe sa mga pampublikong sasakyan hanggang matapos ang 2022.

Ayon kay Transport Secretary Jaime Bautista, huli na ang inaprubahang taas-pasahe sa maraming public utility vehicle noong Setyembre.

"Ngayong holiday season, mas mabuti na hindi na muna tayo magtaas ng pamasahe para madagdagan naman ang pang-shopping ng ating mga pasahero," ani Bautista.

Pinag-aaralan din umano ng DOTr kung sapat o kailangan pang magdagdag ng PUV dahil matapos ang dalawang taon, ngayon lang ulit inaasahan na ang mga pasahero ay magsisidagsaan sa mga pampublikong lugar para sa Pasko.

Mataas na pasahe sa TNVS

Samantala, kaugnay sa idinadaing ng ilang pasahero na mataas na pasahe sa transport network vehicle services (TNVS), ipinaliwanag ng kompanyang Grab na posibleng dahil ito sa tinatawag na "surge rate."

Ang surge rate ay dagdag-singil kapag marami ang nangangailangan ng masasakyan pero kaunti ang supply ng sasakyan o pahirapang makahanp ng masaskayan. Ito rin ang dagdag-singil kapag rush hour.

Hanggang "times two" na surge ang kasalukuyang pinapayagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

Halimbawa, kung ang pasahe mula ABS-CBN office sa Quezon City hanggang Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ay higit P500, kapag may surge na "times two" ay posibleng umabot ito hanggang P900.

"Wala pong pagtaas sa pasahe ng Grab. Our fares are fully regulated by the LTFRB at fully compliant with the existing fare matrix," ani EJ dela Vega, head of mobility ng Grab Philippines.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News

