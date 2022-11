Nagpahayag ng pagkadismaya si Senator Raffy Tulfo sa sitwasyon ng National Children’s Hospital matapos siyang bumisita dito kasabay ng selebrasyon ng National Children’s Month.

Sa kanyang privilege speech, inilarawan ni Tulfo ang kalunus-lunos na kalagayan ng ospital mula sa pasilidad nito at mga medical personnel.

Giit niya, kung gaano naghihingalo ang kalagayan ng mga pasyente doon ay ganoon din ang paghihingalo ng pasilidad doon.

Inilarawan ng senador ang kanyang nasaksihan sa pagbisita sa naturang ospital na sira-sira ang mga bintana na tinatakpan lamang ng plywood, sirang mga kisame, walang maayos na bentilasyon, at kakulangan sa mga medical personnel.

Kaawa-awa aniya ang kundisyon ng mga batang pasyente.

"Tatlong taong maghihintay ang isang pasyente bago siya makatikim ng therapy sa National Children's Hospital," ani Tulfo.

Iginiit pa ng mambabatas na walang bumibisita na mga taga gobyerno o kahit pa kalihim ng DOH.

Bunga ng mga obserbasyon na ito, sinabi ni Tulfo na kailangan ang tulong ng nasabing ospital.

Kaya isusulong niya na bawasan ang pondo ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ng P2 bilyon at ilipat ito sa National Children's Hospital.

"Two billion (pesos) po ang dapat mabawas sa DENR at 'yan po dapat maitransfer sa National Children’s Hospital na mas nangangailangan ng tulong dahil dito yung mga inosenteng anghel ang dapat matulungan sa perang yan," ani Tulfo.

Saludo naman si Tulfo sa mga medical personnel ng naturang ospital dahil kahit mababa aniya ang sweldo tuloy-tuloy parin ang kanilang paghahatid ng serbisyo dahil sa pagmamahal sa mga kabataan.

Nanawagan din ang mambabatas sa kanyang mga kapwa senador na suportahan siya sa kanyang adbokasiya at bisitahin rin ang National Children’s Hospital.