MAYNILA — Maiuuwi na ni alyas "Gaston" sa Isabela ang labi ng 8-taong-gulang na anak, na nasawi sa pangmamaltrato umano ng tiyuhin at live-in partner nito.

Nobyembre 8 nang bugbugin umano ng tiyuhin at kinakasamang lalaki ang bata dahil sa inubos nitong ulam.

Pero bago umuwi ng Isabela, nais din ni Gascon na maisama pabalik ng probinsya ang 10 at 7-taong-gulang na mga anak na babae.

Kasalukuyang nasa kustodiya ng Department of Social Welfare and Development ang 2 bata na minaltrato rin umano ng kaniyang bayaw at live-in partner nito.

"Kung sakali gusto ko iuwi rin 'yong mga anak ko para makasama man lang nila sa libing ang anak ko. 'Yong 2 kong anak kung puwede," ani Gaston.

Lumabas sa imbestigasyon ng pulisya na hinalay pa umano ng live-in partner ng kanilang tiyuhin ang 10-taong-gulang na babae.

2020 nang kinuha umano ng biyenan ni Gaston ang 3 bata.

Mula Isabela dinala ang mga ito sa Maynila upang makapag-aral.

Simula noo’y hindi niya na nasilayan pa ang mga anak.

Ngayon niya na lang din nalaman na napunta ang 3 bata sa puder ng bayaw at kinakasama nito.

Sinagot naman ng Quezon City government ang funeral service ng bata.

Ayon kay Quezon City Councilor Banjo Pilar, sinagot na rin ng kanyang opisina ang transportation fee ng labi papuntang Isabela.

"So yung gastusin sa pagpapauwi ng bangkay ay settled na yun.Ang hinihintay na lang ay yung petsa ng pagbiyahe ng bangkay at result ng debriefing para sa magkapatid," ani Pilar.

Nanawagan din sa gobyerno si Gaston sa gobyerno na matulungan silang mapauwi ang misis na nasa Saudi Arabia.

"Dahil sa nangyari sa anak ko sabi niya sa akin na kung pwede raw humingi ako ng tulong para makauwi na niya para makasama na kaming pamilya," ani Gaston.

Ayon kay Lt. Anthony Dacquel, investigation chief ng Quezon City Police District Station 14, nilalatag na rin ang mga ebidensya para sa kasong rape na kahaharapin ng live-in partner ng tiyuhin ng mga biktima.

"Ang sinampa po namin ay murder, sa child abuse then may direct assault pa sila dahil noong huhulihin ay nanlaban itong lalaki at yung rape ay aayusin pa namin para maayos ang ebidensya," ani Dacquel.

Matapos ang libing ng anak, nais naman bumalik ni Gaston sa Maynila upang makapagtrabaho at dito na pag-aralin ang 2 anak na babae.