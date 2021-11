Tourists fall in line to get inside Fort Santiago in Intramuros, Manila on November 20, 2021. National Task Force Against COVID-19 Spokesperson Restituto Padilla called on the public to be “conscious” when going out and to still bring face shields as some establishments require it amid the loose quarantine. George Calvelo, ABS-CBN News

Isasailalim na ang buong Pilipinas sa COVID-19 alert level system simula Lunes matapos aprubahan ito ng Malacañang.

Mula Nobyembre 22 hanggang 30, isasailalim sa Alert Level 3 ang Apayao, Mountain Province at Ifugao sa CAR, Dinagat Islands sa Caraga, at Sulu.

Samantala, Alert Level 2 naman ang buong Mimaropa, ganon din ang nalalabing bahagi ng CAR, Caraga, at BARRM.

ALERT LEVEL 1 SA NCR?

Wala pa ring lugar sa bansa ang nasa ilalim ng Alert Level 1, pero muling binanggit ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Sec. Joey Concepcion sa panayam sa Teleradyo nitong Linggo na posibleng ipatupad ito sa Disyembre.

Sa ilalim ng Alert Level 1, gugulong na ang lahat ng aktibidad sa ekonomiya nang walang limitasyon sa edad at bilang ng tao.

Kailangan lang nasa 70 porsiyento hanggang 80 porsiyento ang vaccination rate sa lahat local government unit, at bakunado na ang 70 porsiyento ng mga senior citizen sa buong rehiyon.

“Ang tingin ko, hopefully by (the) beginning of December. Magbibigay iyan ng kumpiyansa para sa mga tao natin (na) talagang umuulad, and tayo and we have a better control,” saad ni Concepcion

Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority chairman Benhur Abalos, nasa 92 porsiyento na ang vaccinated rate sa NCR.

“We have already vaccinated at least 92 percent of the eligible population ng mga taga-Metro Manila, much higher than those from New York or even California,” ani Abalos.

—Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

