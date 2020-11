War veteran sa Ozamiz na nagdiwang ng 100th birthday, binigyan ng P100,000

Inihatid mismo ng mga opisyal ng lungsod ang P100,000 kay Lolo Teofilo Vale Balindres sa Baybay Triunfo, na makikita sa mga litratong ibinahagi ng city councilor na si Dinky Suizo.

MAYNILA — Binigyan ng P100,000 ang isang World War II veteran sa lungsod ng Ozamiz sa Misamis Occidental matapos niyang ipagdiwang ang kaniyang ika-100 na kaarawan noong Pebrero.

Inihatid mismo ng mga opisyal ng lungsod ang P100,000 kay Lolo Teofilo Vale Balindres sa Baybay Triunfo, na makikita sa mga retratong ibinahagi ng city councilor na si Dinky Suizo.

“LGU Ozamiz is committed to all those centenarians in our City to be given this kind of incentive and all they have to do is to inform our CSWD and we are willing to grant those who qualify,” ani Suizo sa panayam sa ABS-CBN News.

Dagdag ng konsehal, naging master sergeant ang centenarian at nag-retire noong 1972.

Naunang nabigyan na rin aniya ng P100,000 ang pamilya nito galing sa rehiyon.

“The family [was] happy about it because it will be enjoyed by Lolo Teofilo while [he is] alive,” sabi niya.

Bukod sa P100,000, nagpasa rin aniya ang lungsod ng resolusyon bilang pagkilala sa beterano sa kanyang ika-100 na kaarawan noong Pebrero 20.