Mga magsasakang apektado ng mga nagdaang bagyo, tutulungang makapagtanim ulit

Isang bukid sa Barangay Damurog sa bayan ng Alcala, Cagayan ang nalublob sa putik noon Nov. 18, 2020 dahil sa baha na dala ng Bagyong Ulysses. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Handa ang Department of Agriculture na tulungan ang mga magsasaka na malubhang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo.

Sa budget interpellation ng DA sa Senado nitong Biyernes, tinanong ng mga senador ang sponsor ng budget bill ng DA na si Sen. Cynthia Villar kung paano matutulungan ng ahensya ang mga magsasaka na tinamaan ng mga nagdaang bagyo sa Bicol at Cagayan Valley.

Ayon kay Villar, magpapadala ang DA sa mga binahang lugar ng mga heavy equipment para matulungan ma-clear ang mga taniman para makapagtanim agad.

Nabanggit din ng senadora na may mga programa ang DA para sa mga magsasaka ng palay at mais. Ang Cagayan at Isabela aniya ay malalaking probinsya ng palay at mais kaya siguradong makatatanggap ng tulong ang mga magsasaka.

Nang ipilit na Sen. Richard Gordon si Villar na magbigay ng detalye ukol sa mga tulong, nag 'suspend ng rules' sa Senado para bigyan daan na makapagsalita mismo si DA Sec. William Dar at masagot ang direkta ang mga tanong.

Ayon kay Dar, nagsasagawa na ang mga regional offices nila ng field validation sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para matukoy ang mga taniman na lubhang naapektuhan ng mga bagyo at malaman kung anong lugar na ang pwede nang taniman at ano yung hindi pa.

May mga binahang lugar na natabunan ng topsoil mula sa bundok at 'yun ay pwede nang taniman dahil marami itong nutrients, aniya. Pero may mga binahang lugar na natabunan ng sand o buhangin o iba pang bagay na kailangan matanggal.

Dagdag ni Dar, lahat ng mga apektadong magsasaka na nakapagrehistro sa Philippine Crop Insurance System ay mabibigyan ng P10,000 hanggang P15,000. Maaari ring mag-loan ng P25,000 na zero interest at payable in 10 years. Bukod pa iyan sa mga ibibigay nilang mga fertilizers, fingerlings at iba pang agricultural inputs.

Tutulungan nila aniya ang mga magsasaka dahil ngayon ulit ay simula ng pagtatanim ng palay. Bukod sa rice farmers, may financial assistance din para sa non-rice farmers gaya ng abaca farmers sa Catanduanes at iba pang probinsiya.

Ang DA at attached agencies ay may proposed budget na P85.58 billion para sa 2021. Ipinagmalaki sa Senate hearing na ang sektor ng agrikultura lang ang tumaas ang output ngayong taon habang bumaba ang ibang sektor dahil sa pandemiya.