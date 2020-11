'Lagi nagmamakaawa': Ilang frontliners daing ang naantalang sahod, hazard pay

Nagsagawa ng protesta ang Filipino Nurses United sa anila'y pagkaantala sa kanilang mga benepsisyo gaya ng hazard pay at special risk allowance; naatala rin umano ang sahod ng mga contractual na nurse. ABS-CBN News

MAYNILA - Naghihinakit ang ilang health worker na kinuha para sa pandemic response ng bansa sa pagkaantala sa kanilang mga benepsisyo gaya ng hazard pay at special risk allowance. Naantala rin umano ang sahod ng mga contractual na nurse.

Ang nurse na si Anna, patapos na umano ang kontrata pero inaabot ng buwan ang pagkadelay ng sahod.

"Matatapos na po ang taon at matatapos na po ang aming kontrata, ay still delayed pa rin po ang sahod namin. Halos umaabot na po ng more than 2 months po, may time po na umabot din po ng 3 months. Lagi po kaming nagmamakaawa para po sa aming sahod, yung stress po. Pagod ka sa duty, pati po yung sahod mo kakaba-kaba ka," wika ni Anna.

Ang ilang nurse, gaya ni Kristy Reyes, dalawang oras ang nilalakad para makarating sa pinagtatrabahuan. Nahawa pa siya ng COVID-19 noong Agosto.

Inakala niyang nagbunga na ang paghihirap niya nang itaas ang sahod sa P32,000. Pero binawi rin ito kalaunan.

"Sobrang sama din po ng loob namin dahil sa hirap na pinagdadaanan po namin. Paano naman po yung pamilya po namin? Pinipili po namin na manilbihan dito sa Pilipinas pero mismong gobyerno na rin po ngayon yung nagbibigay sa'min ng dahilan para umalis po kami," ani Reyes.

Naisip na rin ng mga nurse gaya ni Jonathan Sajulga at ni Ralph Malicse na umalis.

"May anak na rin po ako, pamilyado na po ako. Iniisip ko na rin na alis na lang kaya ako?" ani Sajulga.

"Hindi po kasi mawawala sa'tin yun eh, lahat naman tayo nangangarap ng mas magandang future," ani Malicse.

Sa ilalim ng administrative order No. 35, may P3,000 hazard pay ang mga health worker kada buwan.

May hiwalay rin silang COVID-19 special risk allowance na hindi lalagpas sa P5,000 sa ilalim ng administrative order No. 36.

Naungkat sa budget hearing ng Department of Health sa Senado na 16,754 nurse ang hindi pa nababayaran ng hazard pay at special risk alowance dahil kulang umano ang pondo.

Sabi ng DOH, naibaba na sa regional offices ang pondo mula sa Bayanihan 2 kung saan sakop ang mga benepisyo para sa mga health worker na nahawahan ng sakit.

"Binibigyan pa ho sila ngayon dito sa Bayanihan 2 ng life insurance, free testing kung kailangan nila, at saka libre ho ang kanilang hospitalization. Last Monday ho naibaba na ho namin 'yung mga budget allocation," pahayag ni Health Undersecretary na si Leopoldo Vega.

Naglabas na rin ng memorandum ang Department of Health na suspindehin ang utos na ibaba ang ranggo ng ibang nurse na nasa mataas nang posisyon kahit pa man itinaas ang kanilang starting salary - sa ilalim ng Philippine Nurses Act of 2002.

Ito ang nagresulta sa pagbawi ng salary increase ng mga Nurse 1.

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News