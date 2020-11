Ilang evacuees na binaha sa Luzon nakararanas na ng iba't ibang sakit

Watch more in iWantTFC

Nagkakasakit na ang ilang mga residenteng tumutuloy sa evacuation centers matapos ang pananalasa ng sunod-sunod na bagyo sa Luzon.

Ilang araw nang hindi makatulog nang maayos ang evacuee na si Loreta Serquina, residente ng Tuguegarao City sa Cagayan, dahil sa pangangati ng paa na ilang beses nang nabababad sa baha.

"'Yun nga ang nagpapapuyat sa akin," ani Serquina. "Makati talaga."

Tatlong araw na ring namamaga ang paa ng isa pang evacuee na si Juvy Cortez.

"Namamaga talaga. Hindi ako makalakad [noon],"

Sipon naman ang problema ng 1 anyos na anak ni Jaydee Tulugan.

Ayon sa Tuguegarao City Health Office, umakyat ang bilang ng mga nagkakaroon ng alipunga matapos lumubog sa baha ang maraming barangay sa siyudad, kabisera ng Cagayan province, noong kasagsagan ng bagyong Ulysses.

Dumarami na rin ang mga kaso ng ubo, sipon at pagtatae.

Pero ayon kay James Guzman, city health officer, nako-kontrol pa rin ang sitwasyon.

"It’s the cold season already. Lalu na dito sa evacuation center. Dikit dikit ang tao. Upper respiratory infection is something you can get airborne. The challenge of supply of potable water will always there especially with massive flooding," ani Guzman.

Sapat din anila ang supply ng gamot ng city health office para sa mga karaniwang sakit kapag tag-ulan.

Magkakaroon naman ng COVID-19 mass testing ang siyudad simula Lunes, Nobyembre 23, matapos tumaas ang bilang ng mga kaso ng virus sa lugar.

Sa ngayon, may 63 pamilya pang nananatili sa mga evacuation sa Cagayan, ayon sa mga awtoridad. Hiling naman ngayon ng LGU ng Tuguegarao ang donasyong gamot para sa alimpunga, sabon, at sabong panlaba.

MEDICAL ASSISTANCE HAMON SA CATANDUANES

Binabantayan ngayon ng Provincial Health Office ng Catanduanes ang mga posibleng kaso ng diarrhea na kalimitang nakukuha sa mga maruruming tubig.

Ang Catanduanes ang pinakanapuruhan ng bagyong Rolly, na itinuring na pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayong taon.

"Nasira yung mga bahay so 'yung kanilang sanitation facilities at 'yung tubig ngayon problema. So nagkaroon kami ng cases na hospitalize, pero na-manage naman po namin," ani Dr. Hazel Palmes ng Provincial Health Office.

Bukod pa rito, suliranin anila ang maabot ang mga malalayong barangay para sa medical assistance kaya hirap silang makuha ang buong bilang ng mga nagkakasakit sa probinsiya.

"Dahil sa hirap ng communication at transportation, wala pa masyado dumarating na info . . . Mahirap ang pag-biyahe at access sa botika 'yun din po," ani Palmes.

Nasira din sa Catanduanes ang mga ospital at sasakyan ng mga health worker, at nagkakaubusan na ang mga gamot sa kanilang botika.

Una nang nakiusap ang regional health office ng Bicol na bawasan ang pagpasok ng relief workers sa probinsiya matapos mapuruhan ng bagyo ang mga COVID-19 facility ng isla at para mabawasan na rin ang pagkalat ng sakit.

-- Ulat nina Jacque Manabat at Vivienne Gulla, ABS-CBN News