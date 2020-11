Ginang napaanak sa international flight na papuntang Clark

Mga eksena sa pagdating ni Lalaine Menor Edip sa Clark International Airport. Kuha ng Lipad. Mga eksena sa pagdating ni Lalaine Menor Edip sa Clark International Airport. Kuha ng Lipad. Mga eksena sa pagdating ni Lalaine Menor Edip sa Clark International Airport. Kuha ng Lipad.

Isang ginang ang napaanak sa loob ng eroplano na palapag sa Clark, Pampanga nitong Sabado.

Sakay ng Emirates Airlines flight No. EK324 na galing Dubai nang mapaanak si Lalaine Menor Edip.

Dakong ala-1:50 p.m. nang ilinuwal niya ang kaniyang sanggol sa tulong ng 2 kapwa pasahero.

Kinilala ang mga tumulong na sina Keizel Cruz at Justine Paolo Bueno na parehong may nursing degrees.

Paglapag sa Clark International Airport, kaagad silang sinalubong ng Bureau of Quarantine at Clark emergency personnel para magbigay ng medical assisitance bago idiniretso sa The Medical City Clark ang mag-ina.

Watch more in iWantTFC