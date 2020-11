Drilon sinita ang pondo ng AFP na natutulog umano sa PITC

MAYNILA - Sinita ni Senate minority leader Franklin Drilon ang P9.6 bilyon na pondo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na natutulog anya sa Philippine International Trading Corporation (PITC).

Sa budget deliberation ng Department of National Defense nitong Biyernes, tinanong ni Drilon si Sen. Panfilo Lacson, na siyang nagdedepensa sa budget ng DND, kung magkano na ang halaga ng kontrata ng militar sa PITC.

Ayon kay Lacson, nasa P9.623 bilyon na ang kontrata. Sa nasabing halaga, P6.3 bilyon ang mula sa Philippine Army, P736 milyon sa Philippine Air Force, P1.99 bilyon sa Philippine Navy at P582 milyon sa AFP General Headquarters.

Binusisi ni Drilon kung sa ganitong sistema ba ay lumalabas sa financial records ng AFP na obligated ang pondo o nagamit ng militar.

Nang kinumpirma ito ni Lacson ay sinabi ni Drilon na misleading ang obligation rate ng AFP dahil ituturing na nagamit na ang pondo kahit inilipat o naka-tengga lang sa PITC.

Ayon kay Sen. Imee Marcos, tila nagiging istilo na ng mga ahensya ng gobyerno na ilipat lang pondo sa isang ahensya para hindi na ito ibalik pa sa national treasury.

Aniya, ang Department of Information and Communication Technology ay may P1.5 bilyong parked funds sa Bases Conversion and Development Authority (BCDA).

Dahil dito, maghahain si Drilon ng resolusyon para maimbestigahan ang ganitong gawain ng ilang ahensya ng gobyerno.

